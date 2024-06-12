新壽、三商壽提改善計畫 金管會：RBC 6月底無法達標
壽險業2023年底資本適足率（RBC）剩新光人壽、三商美邦人壽未達法定200％標準，新光人壽176.37％、三商美邦人壽111.09％，而兩家壽險已於日前提出增資、財務或業務改善計畫，努力調整體質，但經過主管機關審查，金管會保險局局長施瓊華12日表示，兩家壽險確實無法在6月底達標，一定是要等到下半年。
金管會主委彭金隆12日率各局局長赴立法院財委會進行報告，立委李彥秀關注新光人壽、三商美邦人壽資本適足率未達標議題，並提問針對兩家壽險公司提出的改善計畫是否滿意？
施瓊華表示，他們有提出一些具體增資計畫，我們也評估可行性與時程是否能達到標準，請他們再具體一點說明，若是沒有問題就會核定。現在已經有跟他們約時間談，預計6月底前會與兩家公司完成溝通。
施瓊華會後受訪時表示，兩家公司改善計畫的細節不便對外說明，但增資、發債都有，根據提出的改善計畫內容，「6月底 RBC 沒有辦法達標，一定是要等到下半年」，但只要能夠在規劃中的合理時程內達成，比如說8月底、9月底，達到改善目標，表現出公司改善的誠意，就不會馬上進行裁罰。
至於新壽昨遭搜索、大股東吳東進被約談，是否有所謂的加速合併、甚或是延緩增資？彭金隆說，股價是心理面衝擊，但我們對心理面無法預期，「增資計畫和大股東行為，這兩件事是分開的」。
彭金隆說，合併有很多法律的架構，有一定程序和申請過程，依法行政角度來看，會考慮各種因素，不會因為某些案件，而做一些法規上的調整。
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