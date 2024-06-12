國泰金大股東萬寶爭取出任全家超商董事 金管會：未違反產金分離
全家超商將於21日股東會改選董事，市場傳出國泰金大股東萬寶開發將拿下兩席董事與一席獨董，合計拿下三席董事席次，此舉是否有違產金分離？金管會主委彭金隆今日表示，產金分離最主要檢視二大規定，目前看來並未違反產金分離原則。
銀行局長莊琇媛表示，金管會已向國泰金了解，目前了解萬寶開發已表態並無意爭取全家的經營權，只是因為持股約20%，基於自身投資權益，擬派駐1席法董、1席獨董進駐全家，但後續國泰金或是萬寶和全家之間的所有合作往來，都必須遵守「利害關係人」的規範。
全家這次改選將董事席次由13增至15席，包含十名董事與五名獨董，一旦國泰金大股東萬寶開發拿下三席董事席次，對董事會的影響力將僅次於日本全家，引發外界聯想超商ATM卡位戰。
財委會召委郭國文質疑，國泰金買萬寶開發，要搶全家三席董事，質疑這違法產金分離，且萬寶開發先前取得全家股權之後，已說若要取得董事，會再向金管會溝通，因此郭國文要求金管會表態。
彭金隆表示，產金分離是一種概念，並落實在二大主要法規，一是金融機構負責人不可兼任非金融機構董事長，另一個則是金控公司投資非金融機構，不可超過一定比率，例如5%；他進而指出，目前看來，萬寶只是國泰金控的大股東，但金管會已持續關心此事。
莊琇媛也指出，去年就已找國泰金來溝通，當時國泰金未有要指派董事，銀行局已要求，指派之前必須讓金管會知道。
郭國文詢問，目前全家的ATM和三家銀行合作，玉山、台新之外，國泰是其中一家，並詢問國泰入主全家，是否會牽動到全家ATM的業務洗牌？對此，彭金隆也回應，這屬利害關係人的交易，在法律面，金管會將要求國泰金必須遵循利害關係人的規定。
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