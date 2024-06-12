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幣商明天公會成立 立委質疑不良幣商是否藉此洗白

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆今日赴財委會專案報告。圖/本報資料照片
金管會主委彭金隆今日赴財委會專案報告。圖/本報資料照片

虛擬幣商明天成立公會，成為今日財委會上討論焦點，不少朝野立委質疑成立公會之後的管理成效。立委郭國文質疑，目前在金管會這裡25家的合規業者：「會否再出現下一家王牌（ACE虛擬幣交易所，之前涉及詐騙）？」立委王鴻薇說，幣安在全球惡名昭彰，涉及洗錢，創辦人還被關起來，但台灣還找幣安合作，她質疑在成立公會之後，反而幫有問題的虛擬貨幣業者洗白。

郭國文質疑，沒有營運的「幣竟」還要當理事長，倘若一群沒有洗白的業者占比較高，如何落實自律規範？他強調，「良民證」要發可以，但若犯錯，馬上收回來。他也質疑，金管會的管理，以國內業者為主，但還有跨國業者，也是國內消費者最主要交易標的，都以國際品牌居多，郭國文強調，錢包和幣種都要管理，來掌握「幣流」的去向；對此，金管會主委彭金隆回應，只要落地就歸本國監理範圍，

立委王鴻薇亦質疑，「幣安」在全球惡名昭彰，涉及洗錢，創辦人還被關起來，但台灣的政府機關還找幣安合作，她更質疑，如此是否在成立公會之後，反而幫有問題的虛擬貨幣業者來洗白？她也直指，在美國、印度、加拿大，都有被裁罰，為何要找幣安？法務部回應，幣安亦有協助檢警調閱相關資料，他是國外其中一個重要的交易所。王鴻薇要求，法務部應喊停和幣安的合作，並形容這是法務部助幣安洗白，「請鬼拿藥單」。

虛擬貨幣的監管系統已上線二個月，法務部次長徐錫祥表示，目前破案金額大約6、7億元。

對虛擬幣商成立公會，彭金隆指出，公會成立之後，等於主管機關和業者有對話的窗口，也會納入自律罰則，而在管理階段的第三層，會對沒有登記的幣商，課以刑責，最後一層，就是訂定專法。對於立委顏寬恒詢問彭金隆關於金管會設立虛擬資產管理局的態度，彭金隆表示，目前由證期局監管，至於會否單獨設局，要看中央組織機關對各部會員額的規定。

國文 虛擬貨幣 金管會

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