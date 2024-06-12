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央行開會前內政部突表態 新一波「亂拳打房」要來了？

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

央行召開理監事會前夕，內政部突然發出新聞稿表示，如未來央行宣布升息，將建議不宜再加碼補貼利息。此一罕見舉動，引起市場各種揣測，不少人認為內政部此舉意味新一波「亂拳打房」即將啟動，房市山雨欲來。

央行13日將召開理監事會，由於央行總裁楊金龍日前立院答詢表示，房市出現三警訊，包括房價居高不下，銀行法72-2條及銀行不動產貸款占總放款比率兩指標也居高，各界認為央行明天祭出新一波選擇性信用管制可能性極高。

而在央行開會前夕，內政部11日傍晚突然發出新聞稿表示央行如宣布升息，將建議不宜再加碼補貼利息，此舉令市場訝異，也出現各種解讀，包括「內政部可能在暗示央行會升息」，「高層看不下去了，內政部搶先開第一槍」等等。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，內政部早在央行動作之前先行發聲，此舉確實罕見，也可視為中央對目前抑制房市的決心。

不過雖然目前市場氛圍火熱，但由於央行早於第1季已先升息抑制通膨，而下半年度面臨全球總統大選，各國包含美國聯準會（Fed）都傾向降息，研判此次央行升息的機會不大。

他認為，面對房市過熱的既定事實，央行可能會進行包含限制第二戶貸款成數、拉低各縣市高總價住宅門檻等信用管制，來讓整體市場降溫以免走向泡沫。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨則認為，內政部是全國住宅主管機關，在央行理監事會前發布罕見新聞稿，一方面是認同銀根緊縮有助房市降溫，二方面是提醒其他部會莫再給予投資者更多空間。

她表示，內政部的動作顯示中央政府已注意到房市火熱問題，內政部開出第一槍之後，財政部、金管會等部會是否會針對抑制房市有進一步跟進操作，值得注意。

內政部 央行 房市

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