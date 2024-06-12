新壽被搜索爆陰謀論！促合併、緩增資？金管會表態了

新壽投資的新光新板傑仕堡疑涉不法，新北地檢署昨搜索新壽並約談新光大股東吳東進，此案更進一步爆出陰謀論，市場揣測一可加速「新新併」，二可緩增資，金管會主委彭金隆提兩大說明，一、增資與大股東行為無關，不影響新壽增資計畫，二、合併有一定程序和申請過程，不會因某些案件做法規上調整。

白話文來說，外界認為新壽遭搜索、吳東進被約談等事件，金管會都不會放緩對新壽的增資要求，也不會因此對合併案有任何的法規調整。

彭金隆也證實，新壽這案子是金管會的駐會檢察官移送，主要是依據金檢內容再與駐會檢察官討論，涉及刑責就會移送，但檢調如何發動，金管會無法過問也無法預期。

新壽昨遭搜索、大股東吳東進被約談，在今天財委會上引發朝野立委關注。立委賴士葆質疑是否有「政治力」捲入？立委郭國文則說，外界揣測是內部人提供資料，依此可以加速台新金（2887）併新光金（2888），還可達到延緩增資的效果。

賴士葆說，新壽此案是兩年前舊案，但駐會檢察官卻大肆搜索，這是政治辦案，因為吳東進是吳欣盈爸爸，民進黨意在覆議案處理前挖角民眾黨嗎？

法務部次長徐錫祥次長強調，檢察官辦案都是秉公處理，不會有任何政治力介入 檢察官是依法辦理。

保險局長施瓊華說，這案子兩年前就已經處分了，因為刑事是檢察官辦的，我們並沒有介入。

彭金隆也說，金管會辦理金檢是依據保險法中的法規進行金檢，金檢內容也會和駐會檢察官討論，若認為有問題，會依照標準程序移送給檢調。

至於是否有所謂的加速合併、甚或是延緩增資？彭金隆說，股價是心理面衝擊，但我們對心理面無法預期，「增資計畫和大股東行為，這兩件事是分開的」。

郭國文進一步追問，所以增資照常進行，不會受到這事件影響？彭金隆明確說，這是兩回事，增資按照程序不會受到影響。

郭國文說，那也不會加速合併？彭金隆說，合併有很多法律的架構，有一定程序和申請過程，依法行政角度來看，會考慮各種因素 不會因為某些案件，而做一些法規上的調整。

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