新光金創辦人吳東進被舊案重查 藍委高分貝質疑「政治辦案」

新光金創辦人吳東進因為2年前金管會已裁罰新板傑仕堡300萬元的一案，昨日突被檢調約談，並在今日上午以1億元交保，對此，國民黨籍立委賴士葆今日在財委會上高分貝質疑，這是「政治介入專業」、「政治辦案」，金管會主委彭金隆和法務部次長徐錫祥都強調絕無政治介入。

賴士葆質疑，二年前新板傑仕保才被罰300萬元，現在卻由金管會駐會檢察官再次大搜索，他質疑這是政治辦案，意在「覆議案處理前挖角民眾黨」；對此，法務部次長徐錫祥則強調，檢察官依法辦理，絕無政治介入。

對於吳東進昨日突然被約談，立委郭國文則從「新新併」及「新光金現增案」詢問，此時再發爆此案，有人認為，這是內部人提供的資料，有加速「新新併」（台新及新光合併）作用，以及延緩增資的效果，進而詢問彭金隆對於事件前因後果的看法，以及相關的影響。

彭金隆回應，金融檢查之後，該移送就移送，至於何時發動，金管會完全無法過問。他指出，關於新光金和台新金的合併，相關訊息市場也都知道，金管會不去臆測關聯性，並強調，若合併的話，要一定的程序和申請的過程，會考慮各種因素，而不會因為某些案件來改變。至於增資，他表示計畫正在審核，並答覆郭國文，時程不會受影響，他並強調，他承認投資人在對新壽投資的心理面，也許會受事件的影響，但在法令面，大股東行為和公司增資是分開的，是二件事，一是大股東的行為，一是公司必須依法規辦理增資，後者仍必須完成。

保險局長施瓊華回應，該案雖然金管會在2年前就已處罰300萬元：「但刑事的部分是檢察官在辦，金管會當時並無介入！」彭金隆則說明，金檢是根據保險法法規來金檢，當發現不法，會和駐會檢察官討論，並移送檢調。

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