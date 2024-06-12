虛擬資產貨幣宜走特許制 彭金隆：金管會將擔綱投資及交易的主管機關

金管會主委彭金隆今日赴立法院財委會進行虛擬資產洗錢防制、虛擬資產專法等相關議題，進行專案報告，在答覆立委林德福質詢時指出，在訂定虛擬資產專法之前，會先修「洗錢防制法」，並對虛擬資產業改採登記制。他進而指出，虛擬資產業是新興的行業，國際都認同未來是需要有執照的行業，先採登記制納管，專法制定之後，未來金管會也將擔任虛擬資產的「投資及交易」面向的主管機關。

林德福表示，3月20日比特幣出現暴跌走勢，而金管會當時還呼籲，虛擬資產具有高度投資性，且未有這麼高的投資價值，他說，這是前主委黃天牧的看法，詢問彭金隆的看法；彭金隆對此回應，對於虛擬貨幣的保守或開放，要二面向同時進行，例如，各國都先從洗防來管理，但當產業開始成形，且具國際競爭時，台灣也要注意，尤其台灣有很好的科技實力，仍要持續關注，注意市場的發展。

林德福也提及，央行正在研究數位新台幣（CDBC）在台灣的可行性，且央行總裁楊金龍對外表示對數位貨幣至少要三年以上的時間，且對比特幣仍向投資人警示。彭金隆對此表示，現在除了虛擬幣，還有穩定幣，金管會也在觀察國際趨勢以便未來管理的需求。

立委吳秉叡提問，既然要管理，是否可成立公家的交易所？彭金隆表示，目前國際間尚未看到，但未來成立公家的交易所，像台灣的證交所及期交所，也是可長遠努力的方向，例如台灣的證券交易所及櫃買就是成功的例子。

吳秉叡也提問，境外幣商、虛擬貨幣交易所透過網路跨國交易很難管理，如何處理？彭金隆對此表示，跨國網路交易虛擬貨幣的確是管理的一大挑戰，所以在策略上，金管會先納管國內的，在國際則將透過國際合作進行，若金流流到海外，金管會將和國外政府機關合作，透過國際組織共同解決問題。

立委賴士葆也問，現在22000多種的虛擬貨幣，金管會要如何在代儲、代購、冷錢包納管？彭金隆表示，金管會至少對包括幣別之間的轉換，轉回，未來都會納管，技術上任何人都可以發幣，但價值也要由市場來認定，避免價值的混亂，這也是未來的挑戰，

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