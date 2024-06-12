遠雄人壽力挺員工健康 打造全員運動島

遠雄人壽倡議SDG3健康與福祉，希望人人養成運動習慣，並且重視員工健康，積極推動運動社團、球類賽事等各項健康促進行動，打造全員運動島。繼舉辦第二屆遠雄人壽盃羽球賽，今年再舉辦首屆員工籃球賽，期帶動籃球團隊精神，平衡工作、運動和生活，讓身心靈達到最佳狀態。現場同時邀請國際帕拉林匹克運動會六位代表隊選手，共同展開一場《三對三》表演賽，倡議不只一般人，包括身障者也有運動的機會，他們坐在特製的輪椅上競技，一樣行動快速、比賽精采，為在場與會者做了最好的示範。球場如同人生，雖行坐輪椅，一樣可以打出一場好球。

首屆遠雄人壽盃員工籃球賽分為男子組、女子組、混合組，共計百名員工組隊參加，歷經單月30場熱血比拚，14隊晉級決賽，遠雄人壽董事長孟嘉仁也親臨為所有參賽員工選手加油，他表示員工是遠雄人壽成長與競爭力的基礎，也是永續發展的主要動能，因此公司關注員工需求與感受，創造讓員工願意全心投入並且保持熱情的職涯環境，目標成為令人才無法抗拒的企業。

近年，遠雄人壽不僅持續舉辦籃球、羽球等球類賽事，同時推動登山健行，鼓勵員工組隊踏遍寶島山岳；此外，成立瑜珈、健行、羽球、拳擊有氧、美體雕塑等多元化運動社團，為熱愛運動的夥伴們創建展現自我的平台；遠雄人壽另提供優於法令的健康檢查、視障按摩、醫生現場健康諮詢服務、健康講座等，力挺員工健康，獲得國健署「健康職場認證」及體育署「運動企業認證」殊榮。

為實踐企業社會責任，遠雄人壽持續深化體育健康運動影響力，長期贊助校園籃壇有潛力的學生運動選手，連續四年力挺支持世新女子籃球隊，發放運動績優獎助學金予體育學業兼優的運動人才，支持國內體育發展，並獲體育署頒發體育推手獎殊榮，遠雄人壽期盼從自身做起，帶動國人建立良好的健康運動意識，實現活力健康社會，共同創建美好未來。

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