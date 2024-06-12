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遠雄人壽力挺員工健康 打造全員運動島

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽盃員工籃球錦標賽邀請國際帕拉林匹克運動會代表隊選手參與，倡議運動平權。遠雄人壽／提供
遠雄人壽盃員工籃球錦標賽邀請國際帕拉林匹克運動會代表隊選手參與，倡議運動平權。遠雄人壽／提供

遠雄人壽倡議SDG3健康與福祉，希望人人養成運動習慣，並且重視員工健康，積極推動運動社團、球類賽事等各項健康促進行動，打造全員運動島。繼舉辦第二屆遠雄人壽盃羽球賽，今年再舉辦首屆員工籃球賽，期帶動籃球團隊精神，平衡工作、運動和生活，讓身心靈達到最佳狀態。現場同時邀請國際帕拉林匹克運動會六位代表隊選手，共同展開一場《三對三》表演賽，倡議不只一般人，包括身障者也有運動的機會，他們坐在特製的輪椅上競技，一樣行動快速、比賽精采，為在場與會者做了最好的示範。球場如同人生，雖行坐輪椅，一樣可以打出一場好球。

首屆遠雄人壽盃員工籃球賽分為男子組、女子組、混合組，共計百名員工組隊參加，歷經單月30場熱血比拚，14隊晉級決賽，遠雄人壽董事長孟嘉仁也親臨為所有參賽員工選手加油，他表示員工是遠雄人壽成長與競爭力的基礎，也是永續發展的主要動能，因此公司關注員工需求與感受，創造讓員工願意全心投入並且保持熱情的職涯環境，目標成為令人才無法抗拒的企業。

近年，遠雄人壽不僅持續舉辦籃球、羽球等球類賽事，同時推動登山健行，鼓勵員工組隊踏遍寶島山岳；此外，成立瑜珈、健行、羽球、拳擊有氧、美體雕塑等多元化運動社團，為熱愛運動的夥伴們創建展現自我的平台；遠雄人壽另提供優於法令的健康檢查、視障按摩、醫生現場健康諮詢服務、健康講座等，力挺員工健康，獲得國健署「健康職場認證」及體育署「運動企業認證」殊榮。

為實踐企業社會責任，遠雄人壽持續深化體育健康運動影響力，長期贊助校園籃壇有潛力的學生運動選手，連續四年力挺支持世新女子籃球隊，發放運動績優獎助學金予體育學業兼優的運動人才，支持國內體育發展，並獲體育署頒發體育推手獎殊榮，遠雄人壽期盼從自身做起，帶動國人建立良好的健康運動意識，實現活力健康社會，共同創建美好未來。

運動 遠雄人壽 體育

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