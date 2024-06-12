美國勞動力市場趨緩 市場預期 Fed 有望啟動降息

美國勞工部（DOL）上周公布職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS），4月職位空缺數降至805.9萬個，該數字為 2021年2月以來新低，再度強化市場對於 Fed 即將降息的信心。永豐投信指出，市場樂觀看待今年聯準會將啟動降息，看好利率下行時，債券價格反彈的機會，尤其是存續期間較長的長天期債券，更有機會獲得資本利得空間。

永豐20年期以上美國公債 ETF 基金經理人林永祥指出，隨著美國新一輪經濟數據出爐，加深金融市場對聯準會今年降息的期待，截至6月6日美國10年期公債殖利率下跌至4月以來低點，約為4.28%左右。自美國升息以來，長天期債券價格直接受到衝擊，反之，當聯準會啟動降息，長天期債券因為對利率敏感度較高，價格彈升的空間也相對較大。

林永祥表示，從歷史經驗來看，在升息循環結束後，經濟容易遇逆風，債券的違約風險就會升高，因此在掌握降息帶來的債市投資契機，建議以高評級的公債、投資等級債券為主，違約風險相對低，同時選擇資本利得空間相對大的長天期債。而一般投資人可利用債券 ETF 參與債券投資，不僅可分散單一債券風險，投資的資金門檻也相對低。

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