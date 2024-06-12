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CMoney 與受天宮聯合助學 慈善捐款點亮南投學童未來

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
CMoney 消費事業群總經理陳睦仁（後排左五）、 南投松柏嶺受天宮主任委員陳登岳（後排左六）、南投榮民服務處處長王怡文（後排左七）與受贈單位，包含南投榮民服務處與南投縣11所小學之各校代表等，於受天宮前合影。（ 照片／CMoney 提供）
CMoney 消費事業群總經理陳睦仁（後排左五）、 南投松柏嶺受天宮主任委員陳登岳（後排左六）、南投榮民服務處處長王怡文（後排左七）與受贈單位，包含南投榮民服務處與南投縣11所小學之各校代表等，於受天宮前合影。（ 照片／CMoney 提供）

暑假將至，新的學年即將開始。CMoney（全曜財經）首次與南投松柏嶺受天宮合作，在短短一個月內募集數十萬捐款，幫助南投十一所小學中家境困難的學童。此次雙方合作推出的點燈套組，每套由 CMoney 以及受天宮捐款 200 元，6月初在南投受天宮前舉辦捐贈儀式。

CMoney 動員旗下13位財經講師提供講座課程，例如權證小哥、陳重銘、阿格力、愛德恩、林恩如、股人阿勳、算利教官等，並再加碼祭出 27 款熱門理財APP的升級版會員權限。鼓勵用戶在今年農曆過年台股休市期間，透過公益理財課程在一邊學習的同時助學南投清寒學童，形成財富的正向循環。

CMoney執行長李岳能表示：「在我們平台理財的收穫遠遠超過金錢，我們鼓勵用戶一起做公益，幫助更多有需要的孩子，為社會貢獻價值。」

南投松柏嶺受天宮在此次活動扮演重要角色，雙方合作有效擴大雙方社會回饋力。受天宮擁有數百年歷史，每年吸引超過四千進香團，為此次合作提供強大支持。受天宮主任委員陳登岳表示：「受天宮長年深耕南投慈善活動，會持續提供學童獎學金申請與校園運動會等捐助款項。」

CMoney 消費事業群總經理陳睦仁指出：「這幾年來，我們從金融業務延伸到大眾消費和社群相關等多元服務，不論是發票載具或簡單記帳等App用戶數都突破百萬，早已經成為台灣消費者日常生活的一部份，也期待能持續為社會帶來更多公益回饋。」

過去多年，全曜財經積極投入公益活動，自2016年起與雲林北港武德宮等合作，支持華山基金會與創世基金會等多個公益組織，累計捐款數百萬元。運用金融科技優勢讓信眾能夠線上參與點燈儀式同時做公益，疫情期間慈善投入不間斷。

捐款 消費 記帳

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