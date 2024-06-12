證交所辦理「機構投資人盡職治理之國際趨勢座談會」迴響熱烈

亞洲公司治理協會(ACGA)最新發布「CG Watch 2023」報告，台灣在亞洲12個國家的公司治理排名與新加坡並列第三，獲歷年最佳成績。機構投資人為公司治理生態體系中重要之一環，為使國內機構投資人充分了解亞洲各國盡職治理之最新發展，臺灣證券交易所於6月6日辦理「機構投資人盡職治理之國際趨勢座談會」。

金管會證券期貨局證券發行組組長黃仲豪期勉在座機構投資人代表，未來能持續響應金管會政策，善盡機構投資人盡職治理責任，帶動企業、投資人及相關利害關係人良性發展與互動，提升企業及機構投資人共同的長期價值。證交所總經理簡立忠致詞表示，證交所自2016年發布「機構投資人盡職治理守則」以來，持續鼓勵機構投資人關注被投資公司營運狀況，並出席股東會、行使投票權、適當與經營階層對話與互動，也要求機構投資人兼顧永續發展，於互動、議合時考慮ESG相關之風險與機會。透過市場機制，強化整體資本市場公司治理水平，期許藉此創造被投資公司與機構投資人之間的良性循環，提升彼此長期成長與投資的價值。

亞洲公司治理協會(ACGA)秘書長Amar Gill就亞洲盡職治理趨勢及展望發表英文演講，分享亞洲公司治理協會「CG Watch 2023」報告各國得分比較，肯認台灣在永續及法規改革上的努力，分享日本市場排名上升的進步項目，並鼓勵在場的機構投資人代表持續深耕台灣的盡職治理；國泰人壽副總林士喬分享國泰人壽執行責任投資、落實議合及行使投票權之案例、提升盡職治理資訊揭露的經驗予同業，期能與投資業界共同落實盡職治理，進而帶整體資本市場永續發展。

這次座談會約有國內機構投資人代表近一百位參與，並於現場與講者互動熱烈，展現機構投資人積極落實盡職治理，實踐股東行動主義之精神。證交所將持續透過宣導盡職治理揭露建議等，促進機構投資人與被投資公司積極互動並精進資訊揭露品質，提升整體盡職治理水平。