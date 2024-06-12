永豐ETF 00907初估配息出爐 想領息最晚這天買進

以存股概念發行的永豐優息存股ETF（00907），預計在6月25日除息，這次預估本次配息金額已於永豐投信官網公告，實際配息金額將於6月23日公布，欲參與配息的投資人最晚在6月24日前買進或持有。

永豐優息存股(00907)基金經理人林永祥指出，息收型ETF成為近年台股投資人的心頭好，存股領息重要的關鍵是能夠持續且平穩的配發股息，00907是國內首檔以「存股」概念發行的ETF，成分股涵蓋營運相對穩健的金融、傳產類股，並排除波動相對大的電子股，適合計畫長期存股，並以領息作為現金流的投資人。

根據永豐投信官網之ETF申購買回清單，截至5月底為止，00907永豐優息存股前五大持股及比重，依序為長榮（2603）12.04%、萬海（2615）10.05%、中信金（2891）5.05%、大成鋼（2027）4.75%、永豐金（2890）4.45%。

永豐優息存股是國內少數雙月配息的ETF，並設有收益平準金機制，在偶數月份除息，於2022年5月24日掛牌上市，過往十次配息當中，有八次均配發0.141元，唯一一次低於0.141元，則是因為當時部分成分股股息入帳時間，落在投信公司期前公告與除息日之間，因此未完整反映在當次股息收益，並於隔次配息補回，因此顯示00907的長期配息政策相對平穩。惟須注意ETF之實際配息的來源主要來自成分股股息，因此成分股須持續且穩定的配發股息，才有利於ETF持續領息。

商品推薦