資金持續圍繞人工智能相關商機 投資台股基金的絕佳時機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一奔騰基金定期定額績效(資料來源：Morningstar)
統一奔騰基金定期定額績效(資料來源：Morningstar)

美國經濟動能放緩，美股短期有修正壓力，但在良好基本面支撐下，預期走勢持續正向，AI相關族群與營運獲利展望佳的科技股仍是市場主流，台股與美股產業發展關聯度逐漸拉大及加深，台股持續受惠美國經濟發展的商機。

統一投信研究團隊表示，6月科技大事件Computex台北國際電腦展，半導體三大巨頭企業齊聚台北，為台灣在疫情後首次科技產業高規格活動，對台廠獲利帶來正面挹注。台灣在全球AI供應鏈優勢地位明確，下半年在科技應用加速擴展下，AI正式從雲端應用擴展至使用者端，包括AI PC、AI手機等各式AI終端應用將蓬勃興起，而市場資金可望持續圍繞在人工智能的相關商機，此時，是投資台股基金的絕佳時機。

科技基金中的長青樹統一奔騰基金，據晨星統計，成立以來的定期定額報酬率達964.26%，各期間績效表現保持在同類型中排名前1/4，凸顯在長期投資理財上，布局科技基金長青樹統一奔騰基金，搭配定期定額投資工具更能加快財富累積的效果。

即日起透過統一投信官網申購「統一全系列基金」定期定額/日日扣享「扣款終身0手續費」優惠，優惠期間至2024年9月底前，投資人可採定期定額佈局台股基金，有機會抓住更佳的投資回報。

AI 台股

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