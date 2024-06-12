元大銀行致力推動綠色金融 行動保險服務再升級

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行推出「行動保全」，業務員可以透過行動裝置(iPad)協助客戶辦理保險契約內容變更事項，提供便利且更具效率的服務。(元大銀行/提供)
元大銀行推出「行動保全」，業務員可以透過行動裝置(iPad)協助客戶辦理保險契約內容變更事項，提供便利且更具效率的服務。(元大銀行/提供)

面對金融科技浪潮及後疫情時代所帶來的數位轉型需求，元大銀行不斷創新服務模式，繼推出「行動投保」讓業務員可以透過行動裝置(iPad)取代紙本要保文件協助客戶完成投保後，乘「行動投保」使用率逾90%之勢，再於今年3月領先同業推出「行動保全」，讓業務員手中的 iPad不僅能協助客戶完成投保，還可協助客戶辦理保險契約內容變更事項，將傳統以紙本作業的申辦流程數位化，提供客戶便利且更具效率的服務。

過往，客戶申請保險契約內容變更須費時填寫內容繁瑣的紙本表單，這次推出的「行動保全」服務，是從客戶的體驗出發，依不同申請項目簡化表單內容並確保其可清楚地呈現於行動裝置，並輔以問卷式介面設計使客戶可以直覺地填答表單，再透過電子化傳輸，省下原以人工收送作業所需約三至五日時程，力求提供客戶貼心友善的申請流程。

「行動保險服務」體現了元大銀行對ESG（環境保護、社會責任、公司治理）的永續發展理念與實踐精神。「行動保險服務」可以有效減少紙張使用、降低碳排放和環境汙染，並提升能源效率，且因具備更便捷的流程、更迅速的審核效率及行動裝置得自由縮放螢幕的特性，使年長者也能輕鬆地閱覽表單，有效提升客戶申辦體驗與社會大眾接觸數位保險的頻率，充分落實金融友善並推進金融科技的發展。電子化傳輸比起相較傳統紙本文件遞送，更能提高客戶的個人資料安全和隱私保護，以維護客戶權益。

元大銀行表示，為打造更貼心、更高效的數位服務體驗，以滿足客戶的需求，將持續推動相關綠色金融服務，為客戶創造更多的價值、為社會創造更多的貢獻、為環境創造更多的保護，並為未來創造更多的可能。

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