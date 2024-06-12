虛擬資產管理專法 時程排定…金管會分四階段執行

虛擬資產管理（VASP）專法要來了。金管會拍定分四階段管理虛擬資產業者，從防制洗錢、推動VASP設公會並訂自律規範、在洗錢防制法中擬定子法採差異化管理，到最終將在2024年底研提專法草案，並預計在2025年6月前將草案報院。

這也是金管會首度對外明確揭示，設虛擬資產管理專法的時程。

金管會並參酌各國和國際監理規範，認為設專法有六大監理重點，包括業者許可條件、消費者保護、資本額要求、資產管理、市場交易行為規範及業務發展。

金管會主委彭金隆今（12）日將赴財委會報告「虛擬資產專法制定進程」，報告中揭示將分四大階段管理VASP，最終走向設專法管理。

第一階段，從VASP洗錢防制辦法中，開始納管VASP。據資料顯示，已完成法遵聲明的VASP共25家，業務型態包括交易所、買賣平台、實體店面、虛擬資產自動櫃員機（BTM）及託管系統商。

第二階段，推動VASP設公會並制定自律規範管理。VASP將在周四成立公會，該公會需依金管會訂定的VASP的八大指導原則，去訂自律規範。

第三階段：金管會將在洗錢防制法中，增訂VASP登記制、明確VASP定義及對非法業者課以刑責等以加強管理，並研議在子法中採差異化管理。

目前在洗錢防制法草案已增訂，未依規定登記而從事業務的VASP可處兩年以下有期徒刑併科500萬元罰金。金管會下一步將規劃在授權子法中，對登記的VASP，依業務複雜程度採差異化管理。

例如以「交易所型態（指有「撮合」者）」經營者，需遵循最完整的內控規範。包括1.撮合交易規則需和客戶明確說明，2.資訊系統建置，如需符合ISO27001資安規定，3.錢包管理，如至少過半部位需是冷錢包，以避免駭客攻擊，4.平台與客戶資產需分離，及金管會訂定對VASP的指導原則。

以目前25家VASP已完成洗防法遵聲明來看，前四大VASP，如ACE王牌交易所、幣託、XREX、MaiCoin等都屬「交易所」經營型態，得遵循完整規範。

官員說，VASP大小規模差異甚大、業務複雜程度不一，有些規模小、業務單純，因此初步採差異化管理。據調查，這25家VASP最小的資本額僅50萬元，最大是1.26億元，大小差距南轅北轍。

最後是第四階段，走向專法。金管會在2024年1月委外對設VASP管理專法做研究，參酌各國和國際規範，認為設專法有六大監理重點；研究團隊預計9月底提期末報告，年底提專法草案並舉辦公聽會，預計2025年6月前將專法草案報院。

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