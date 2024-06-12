打詐...數存戶提款限額再減

金管會強化打詐，大型消金銀行中國信託將於7月中，限制數位存款帳戶的金融卡提款限額，大幅縮減至每月僅能提款等值12萬元，為國銀裡相對嚴格者。國泰世華銀也宣布7月1日起，將調降CUBE網銀外幣轉出至他行每日單筆限額。

國內詐騙猖獗，金管會要求銀行全力防範人頭戶，其中免到分行開戶的數位存款帳戶最受到關注，加上數位存款帳戶發展趨緩，金融業持續踩煞車，開始拉高帳戶風險控管。

中國信託商銀去年7月率先宣布，開立My Way台幣數位帳戶僅提供未持有中信台幣存款帳戶，意即為不提供給中信銀存戶開立，近期再宣布，今年7月15日開始，強化數位存款帳戶風險管控，降低數存警示帳戶數，新增數位存款帳戶金融卡提款月限額為12萬元，假設有較高提款額度需求，建議可以親臨分行，直接臨櫃實體帳戶。

中信銀回應，以上措施是為了拉高數位存款帳戶防詐騙機制、保護存款戶，因數位存款帳戶警示帳戶不法金流主要透過轉帳及ATM提款進行，考量數位存款帳戶依外規已管控轉帳日限額及月限額，而ATM提款現行僅控管日限額，因此將自7月15日起強化風險管控，以守護客戶資產防止詐騙。

國泰世華銀也宣布，7月1日起，將進一步調降CUBE網銀外幣轉出至他行帳戶每日單筆限額，降至等值10萬美元。

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