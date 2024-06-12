中租5月營收獲利雙成長

中租控股（5871）昨（11）日公布5月營收與獲利雙雙增長，5月單月營收、獲利均比前月與去年同月成長，累計前五月營收423.1億元，年增8%，累計前五月稅後純益為98.3億元，年減10%，5月獲利成長使累計獲利衰減幅度較之前縮小。

中租控股指出，累計獲利衰退主因仍在今年中國大陸財政返還的稅務利益尚未入帳，相對基期較高，以及預期信用減損損失金額增加所致，累計前五月每股稅後純益（EPS）為5.62元。

中租控股5月起改採前月營收與獲利同步公告的做法，改變原先每月10日公布前月營收、25日前後公布前月獲利的模式。

中租控股高層主管說明，因為營收依規定日期公告同時，其實獲利數字也已經結出，所以乾脆兩者同步，有利於資訊透明度，讓股東了解營運狀況。

中租控股5月合併營收為87.7億元，較前月成長2.8%，比去年同期成長6%，前五月累計營收為423.1億元，年增8%，分地區別來看，台灣、中國大陸及東協累計營收分別成長10%、6%及4%；若與前月相較，合併營收成長2.8%。

獲利部分，5月單月自結合併稅後純益20.4億元，與前月相較單月獲利成長3.6%，比去年同期成長10%，累計前五月合併稅後純益為98.3億元，年減10%。

中租控股解釋，累計獲利仍處衰退，主要因今年中國大陸財政返還尚未入帳，且預期信用減損損失金額較去年同期為高，累計前五月EPS為5.62元。分營運地區別來看，台灣、中國大陸及東，累計獲利分別較去年減少5%、21%及21%。

中租控股表示，今年大陸的財政返還退稅利益，可望於6月底前入帳，屆時獲利衰退的局面將可望改善。

商品推薦