南山穩健 前五月賺201億

新台幣匯率5月升值1.22角、升幅0.38%，衝擊壽險公司獲利；六大壽險5月獲利多數低於前兩個月，合計稅後賺進216.54億元，為三個月低點，但相較於去年同期，年增率高達7.87倍。與前一個月相較，六大壽險5月合計稅後純益月減33.3%。

南山人壽昨（11）日公告獲利，5月稅後純益5.65億元，累計前五月稅後純益為201.2億元。南山人壽表示，保險本業表現穩健，受惠於穩定的經常性收益及掌握市場實現權益證券資本利得，即使面對新台幣匯率升值壓力，仍維持穩健的獲利表現。

六大壽險5月賺進216.54億元，低於今年3月與4月的314.81億元與324.69億元，為三個月新低。

回顧今年3月，新台幣匯率從31.577元下滑至31.99元，全月貶值4.13角，貶值幅度為1.29%；到了4月，新台幣匯率貶值5.52角，貶幅擴大至1.7％。

5月富邦人壽獲利居冠，稅後純益為113.5億元，創歷年5月新高，累計稅後純益為378.7億元，5月及累計前五月獲利較去年同期分別成長726%及175%。

國泰人壽5月稅後純益41.8億元，累計稅後純益393.2億元，為歷史次高。

新光人壽5月稅後純益28.4億元，月增2.2%，累計稅後純益60.4億元。

凱基人壽5月獲利14.5億元，今年前五月稅後獲利為85億元。台灣人壽受惠股票及基金處分利得挹注，5月稅後純益12.5億元。

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