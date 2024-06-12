銀行股盈餘 兩位數增長
銀行股5月獲利出爐，多檔銀行股獲利雙位數成長，或續創歷來同期新高，表現亮麗。在投資收益增長及資本市場活絡帶動財富管理業務、放款增長，使得手續費收入增加之下，包括京城銀（2809）、聯邦銀、台中銀、遠東銀等，獲利均較去年同期雙位數成長，且續創歷來同期新高。
台企銀自結5月單月稅後純益13.3億元，累計前五月稅後純益55.16億元，5月單月與前月相當，比去年同月成長32%，累計前五月獲利則是比去年同期微幅增加約數百萬元，累計每股稅後純益（EPS）0.67元。累計稅後純益比去年同期從下滑轉為正成長。
台中銀行自結2024年5月稅前盈餘8.38億元，稅後純益7.02億元，單月獲利與前月相當，累計前五月稅前盈餘41.7億元，累計稅後純益34.99億元，續創歷來同期新高，比去年同期大幅成長42.6%，累計EPS為0.63元。台中銀今年第1季獲利已是連續八季創新高，目前仍維持優異戰績。
遠東銀行自結2024年5月稅前盈餘5.14億元，稅後純益4.48億元，單月稅後純益比前月成長逾三成，累計前五月稅前盈餘23.34億元，累計稅後純益20.32億元，續創歷來同期新高，比去年同期成長約三成，累計EPS為0.5元。
遠東銀今年來獲利進度超額達成內部目標，資產品質創歷來最佳紀錄，有利獲利展現。
聯邦銀行5月稅前盈餘6.52億元，稅後純益6.08億元，稅後純益比前月成長46.8%，累計前五月稅前盈餘25.37億元，年增11.05%，累計稅後純益22.23億元，比去年同期成長15.9%，累計EPS 0.59元，年增11.3% 。
聯邦銀獲利漸入佳境，累計前五月稅前與稅後獲利均較去年同期呈現雙位數成長。
獲利王京城銀前五月稅後純益28.05億元，比去年同期成長78.3%，累計EPS為2.52元。
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