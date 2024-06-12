臺銀福岡辦事處 開業

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

台積電日本熊本廠於2月開幕，看好其設廠、衍生的聯貸商機，也掀起國銀赴日設點熱潮，金管會於去年12月核准臺灣銀行向日本主管機關申請設立福岡代表人辦事處，而昨（11）日臺灣銀行也公布好消息，臺灣銀行福岡代表人辦事處已於10日正式開業。

臺銀現已設有紐約、洛杉磯、香港、東京、新加坡、南非、倫敦、上海、廣州、福州與雪梨等11家分行，及孟買、仰光、矽谷、曼谷、法蘭克福、雅加達、胡志明、馬尼拉、吉隆坡與鳳凰城等10家代表人辦事處。

臺銀於日本已設有東京分行，該行考量日本為全球主要經濟體，規劃於日本設立福岡辦事處，以掌握當地經濟及科技產業發展動能，拓展臺銀日本業務發展版圖，這也是第四家赴日本九州設點的國銀。

臺銀表示，這次選擇在福岡設點，主要是作為台灣半導體業的支持者，臺銀會支持產業推動國際布局，並提供「一條龍」式服務，也就是從國內的DBU到OBU，以及海外分行，還沒設分行的地方就先設辦事處，然後跟當地的領導銀行合作，這是臺銀國際化布局的策略，最主要是服務台商，並提供整合性的服務。

金管會資料顯示，目前本國銀行於日本已設有分支機構者，包括臺灣銀行、第一銀行、彰化銀行（2801）、兆豐銀行、台企銀、玉山銀行、台新銀行及中國信託銀行等八家銀行。

日本 臺灣銀行 臺銀

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