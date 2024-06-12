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熱錢匯出9億美元 台幣重貶1.45角...終結連六升
美國聯準會降息時程恐延後的預期發酵，促使美元指數翻漲，熱錢昨（11）日大舉匯出9億美元，新台幣匯率終場重貶1.45角，收在32.395元，終結連六升並為近一周新低， 單日貶值金額為兩個月最大，總成交量為18.495億美元。
央行統計顯示，6月7日至6月11日，美元指數彈升1.04%，主要非美貨幣全數下挫；其中，日圓與歐元匯率最為疲軟，分別下挫1.22%與1.18%；台灣主要貿易對手國貨幣韓元，重貶0.95%，星元匯率下挫0.61%，新台幣與人民幣兌美元分別貶值0.45%與0.16%。
匯銀主管表示，美元指數翻漲，主要是美國上周五公布5月非農就業數據遠高於市場預期的影響，但失業率也較前一個月升高，經濟數據走勢略顯分歧，增添美國聯準會貨幣決策的難度。不過，非農就業數據強勁，代表聯準會9月降息機率下滑，激勵美元走強，目前已經站上105，主要亞幣走勢溜滑梯，貶值壓力大。
昨天熱錢賣股匯出，拖累國內股匯市雙雙下挫。匯銀主管說，台股早盤一度突破22,000點新高，隨後台積電漲勢收斂，台股終場下跌66點，收在21,792點；證交所統計顯示，外資昨天賣超金額達332.9億元。
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