跨部會打炒房 金管會不動產金檢鎖定三大重點
央行將在本周四理監事會議提出最新的打炒房措施，外界矚目金管會是否也將採取行動？對此金管會回應，雖然目前尚未要針對國銀不動產授信作專案金檢，但已將國銀的不動產放款信授信列為金檢重點，在金檢時會將不動產授信風管、法令遵循、以及金融機構是否落實執行央行的房市管制措施，作為金檢時檢視的三大重點。
銀行局副局長林志吉表示，配合109年的政院健全房市專案，金管會近幾年來已對銀行辦理不動產授信業務，採取相關措施，包括落實KYC、授信的5P原則、徵授信審查、貸後管理，並透過金檢掌握銀行的風控及法遵動向，並已在111年提高受管制的5項貸款風險權數。
林志吉也強調，不動產在國銀授信一直都是很大的重點，目前全體國銀的不動產放款有14兆，國銀總放款為40兆，存款量是50兆，占比超過35%，另外4月底住宅逾放0.06%，土建融逾放0.03% 都低於整體逾放0.17%，可見目前的不動產授信亦有一定的資產品質。
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