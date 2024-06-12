新壽「新板傑仕堡」傳弊案 前董事長吳東進遭約談

新光人壽位於新北市板橋新板特區、採高級酒店式管理的「新板傑仕堡」，傳出前董事長吳東進於2019至2021年間，以挪用資金設置產後護理之家、擅自追加上億元工程預算及無償提供利害關係企業使用三大手法，造成新光人壽約1.5億元損失。

新北地檢署昨（11）日指揮調查局，兵分18路搜索約談吳東進在內17名被告和兩名證人，依涉犯保險法特別背信罪漏夜偵辦。

對此，新光金（2888）昨代子公司新光人壽發布重訊表示，針對法務部調查局至人壽進行特定建物標的相關資料搜索調查，依法配合搜索調查程序。並強調「本次搜索與公司營運無關」。

同案遭約談包括新光人壽前總經理蔡雄繼、不動產管理部副總盧騏堯及張良梓，與新壽合資經營璽悅產後護理之家的新禧悅人頭負責人莊盛全、負責經營新板傑仕堡的傑仕堡商旅負責人呂炳賢，及數家與新光人壽有利害人關係、如健身俱樂部等承租戶業者及相關經理人。

檢調掌握，吳東進等人犯罪事實分三大區塊，首先是未經董事會同意挪用新光人壽2,000萬元資金，用以與新禧悅合資興建璽悅產後護理之家；其次是超出合約範圍，犧牲公司利益，替具有利害人關係的進駐關係企業如璽悅、JX健身俱樂部，追加新板傑仕堡裝修預算，使新壽損失逾1億2,000萬元；最後是提供原本委託某商旅經營的樂齡宅房間，供元富證券、新光銀行、新光醫院、新光和誼光保全等關係企業無償使用，造成公司400萬元租金損失。

新板傑仕堡是新光人壽延續位於台北市「信義傑仕堡」商務出租住宅的市場口碑，於新北市新板特區再度打造結合高級飯店式管理、健康諮詢服務、智慧家電設備及頂級健身俱樂部的高級出租豪宅。其中一房一廳約30坪的單位，月租就要6萬3,000元起，兩房一廳40坪的單位，月租更從7萬3,000元起跳。

該處主要分為包括醫療大樓、銀髮出租住宅及旅館的A、B、C三棟，內設健身俱樂部、餐廳、美容會館、健檢中心和音樂廳等多項設施。2018年3月，新光人壽宣布與璽悅產後護理之家成立新禧悅股份有限公司，循璽悅在天母傑仕堡的成功經驗進駐新板傑仕堡，被外界解讀為新壽正式切入月子中心領域，當時記者會吳東進便以新光金控董事長身分親自出席。

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