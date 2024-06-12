快訊

15縣市有感 清晨5時51分花蓮近海規模4.9地震 最大震度3級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新壽「新板傑仕堡」傳弊案 前董事長吳東進遭約談

經濟日報／ 記者蔣永佑張宏業／新北報導
新光人壽「新板傑仕堡」傳出投資、興建過程中疑有弊端，檢調今約談前董事長吳東進。圖／聯合報系資料照片
新光人壽「新板傑仕堡」傳出投資、興建過程中疑有弊端，檢調今約談前董事長吳東進。圖／聯合報系資料照片

新光人壽位於新北市板橋新板特區、採高級酒店式管理的「新板傑仕堡」，傳出前董事長吳東進於2019至2021年間，以挪用資金設置產後護理之家、擅自追加上億元工程預算及無償提供利害關係企業使用三大手法，造成新光人壽約1.5億元損失。

新北地檢署昨（11）日指揮調查局，兵分18路搜索約談吳東進在內17名被告和兩名證人，依涉犯保險法特別背信罪漏夜偵辦。

對此，新光金（2888）昨代子公司新光人壽發布重訊表示，針對法務部調查局至人壽進行特定建物標的相關資料搜索調查，依法配合搜索調查程序。並強調「本次搜索與公司營運無關」。

同案遭約談包括新光人壽前總經理蔡雄繼、不動產管理部副總盧騏堯及張良梓，與新壽合資經營璽悅產後護理之家的新禧悅人頭負責人莊盛全、負責經營新板傑仕堡的傑仕堡商旅負責人呂炳賢，及數家與新光人壽有利害人關係、如健身俱樂部等承租戶業者及相關經理人。

檢調掌握，吳東進等人犯罪事實分三大區塊，首先是未經董事會同意挪用新光人壽2,000萬元資金，用以與新禧悅合資興建璽悅產後護理之家；其次是超出合約範圍，犧牲公司利益，替具有利害人關係的進駐關係企業如璽悅、JX健身俱樂部，追加新板傑仕堡裝修預算，使新壽損失逾1億2,000萬元；最後是提供原本委託某商旅經營的樂齡宅房間，供元富證券、新光銀行、新光醫院、新光和誼光保全等關係企業無償使用，造成公司400萬元租金損失。

新板傑仕堡是新光人壽延續位於台北市「信義傑仕堡」商務出租住宅的市場口碑，於新北市新板特區再度打造結合高級飯店式管理、健康諮詢服務、智慧家電設備及頂級健身俱樂部的高級出租豪宅。其中一房一廳約30坪的單位，月租就要6萬3,000元起，兩房一廳40坪的單位，月租更從7萬3,000元起跳。

該處主要分為包括醫療大樓、銀髮出租住宅及旅館的A、B、C三棟，內設健身俱樂部、餐廳、美容會館、健檢中心和音樂廳等多項設施。2018年3月，新光人壽宣布與璽悅產後護理之家成立新禧悅股份有限公司，循璽悅在天母傑仕堡的成功經驗進駐新板傑仕堡，被外界解讀為新壽正式切入月子中心領域，當時記者會吳東進便以新光金控董事長身分親自出席。

健身 新光人壽 護理

延伸閱讀

新光金前董座吳東進遭檢約談 傑仕堡涉背信害新光人壽損失1.5億

意圖移轉北士科地上權？議員批居心叵測 新壽：僅對內容請教

南投信義鄉公所爆弊案 秘書兄弟圖利廠商2189萬遭收押

傅崐萁揚言徹查八年弊案 柯文哲：並非民眾黨第一優先

相關新聞

新壽「新板傑仕堡」傳弊案 前董事長吳東進遭約談

新光人壽位於新北市板橋新板特區、採高級酒店式管理的「新板傑仕堡」，傳出前董事長吳東進於2019至2021年間，以挪用資金...

五壽險驚爆保單停售潮 富邦、安聯等月底下架21張產品

據調查，包括富邦、安聯、安達、台新和友邦人壽共五家壽險公司，將在6月底停售21張包括住院醫療、意外傷害、失能險等三大險種...

虛擬資產管理專法 時程排定…金管會分四階段執行

虛擬資產管理（VASP）專法要來了。金管會拍定分四階段管理虛擬資產業者，從防制洗錢、推動VASP設公會並訂自律規範、在洗...

熱錢匯出9億美元 台幣重貶1.45角...終結連六升

美國聯準會降息時程恐延後的預期發酵，促使美元指數翻漲，熱錢昨（11）日大舉匯出9億美元，新台幣匯率終場重貶1.45角，收...

實支險新制 3險種可續用副本理賠

為因應新版實支實付醫療險，產壽險公會已向金管會提出三大配套措施，一、住院醫療、傷害醫療、團險、旅平險等均分別適用正本限額...

癌團：盼加強門診治療理賠

實支實付醫療險新制上路時程將延後，癌症團體指出，新制對已經購買保險的癌友影響不大，希望未來上市的保單可以符合「住院比率低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。