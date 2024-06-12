新壽傳弊案 新光金控增資案受關注
新光人壽資本適足率未達標，由於此時正值新光金控（2888）125億元現金增資執行期，55億元公司債也在進行中，市場高度關注增資進度是否受影響。
對此，市場人士表示，新光金在去年由新經營團隊主導後，即成立不動產管理委員會，據了解，內部對於新壽旗下的龐大不動產投資正一一審視，希望發揮更佳效益。另外，儘管新光金對外表示不會影響公司營運，不過正值增資時刻，風吹草動恐怕都會影響投資人及股東信心。
主管機關金管會則表示，對案件有掌握，但目前檢調偵查中，金管會不評論。
據了解，這次檢調搜索的主要原因，是新光新板傑仕堡被檢舉疑出租給「自己人」，但租金卻沒有進入新光人壽等情形。
據悉，檢調鎖定吳東進及高階經理人，主因在2022年間，金管會曾因新光人壽旗下新板傑仕堡的出租交易違反多項缺失，例如承租戶裝修費用由公司負擔等，對新光人壽開罰300萬元。
其中，新壽將新板傑仕堡B棟委託利害關係人傑仕堡商旅經營管理，該商旅將B棟的未出租空置房間提供不特定人日租使用，並收費納為收入，或以未收費方式出借供利害（實質）關係人使用，或任由利害（實質）關係人承租戶使用，超出租賃範圍。同時，辦理新板傑仕堡A、B、C棟住宿、出租作業，未檢附充分資訊，承租戶的裝修費用有由公司負擔，且超過合約約定的裝修費，顯示此狀況並不合理，且未依利害關係人交易提報董事會。
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