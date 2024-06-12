新版實支實付醫療險 產壽險公會推三配套

為因應新版實支實付醫療險，產壽險公會已向金管會提出三大配套措施，一、住院醫療、傷害醫療、團險、旅平險等均分別適用正本限額，意即跨不同險種都可理賠，二、團險、旅平險、海外突發疾病等未要求正本者，仍可用副本理賠，三、續保件也可續用副本理賠。

為讓實支實付醫療險回歸「損害填補」，有實際支出才理賠，金管會修改「人身保險商品審查應注意事項」，要求實支住院醫療險、及實支意外醫療險，這兩大實支險，未來僅限民眾醫療收據的「正本」理賠。

原定新法規是7月1日上路，但產壽險公會認為商品設計及內部規範調整作業時間不足，盼可延後到9月1日或10月1日上路，金管會也從善如流，要求產壽險公會有共識後再作討論。

據了解，上周四（6日）由保險局長施瓊華主持會議中，產壽險公會提出了新版實支險上路的三大配套措施，一、跨不同險種均可理賠。如住院醫療、傷害醫療、團險、旅平險等，都各適用正本的限額理賠。

例如某甲買了住院醫療、傷害醫療的實支險，也投保團險和旅平險，這四大險種保額各10萬元，結果出國時發生意外跌倒，住院腳開刀，實際醫療費5萬，這時候，某甲就可拿一張正本醫療收據，理賠這四大險種，最高可理賠20萬元。

二、公會建議，過去未要求正本，可用副本理賠的險種，新規上路後，也能比照。例如團險（住院或傷害醫療）、旅平險、海外突發疾病傷害醫療等險種。

三、續保件也沿用舊制，允許保戶用副本理賠。如新制上路後，是屬續保件的住院醫療、傷害醫療的實支險等，也沿用舊制。

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