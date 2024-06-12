回歸「損害填補」原則 醫療、意外、失能險改版

金管會近期將改革醫療險，讓保險回歸「損害填補」原則，而為了配合新政策，包含富邦人壽、安達人壽、安聯人壽、台新人壽、友邦人壽都將於6月底前下架醫療、意外、失能險等部分保單，截至昨（11）日統計，目前已有21張保單將停止受理。

金管會將推動醫療險改革，原本預計7月1日上路，但因應商品調整等，業者與保險局開會時提出的建議，至少會延後至9月1日，最遲10月1日才會上路。

不過，多家保險公司從上半年就開始陸續改版，不只住院醫療，連意外、失能也一併調整。

富邦人壽預計在7月停售12張保單，其中包含九張住院醫療險與二張意外傷害險，而此波停賣的實支實付險，多採平準費率設計，像是「享實在」、「真實在」、「真心實意」、「長順」、「長青健康保險」等商品，7月後全數停售，代表實支實付平準費率將走入歷史。富邦人壽表示，新的實支醫療險商品規格將改為一年期險，會與市場同類型商品相同，預計7月推出。

除此之外，台新人壽有一張住院實支醫療險同樣於6月底下架。

除了實支實付醫療險外，多家保險公司連同意外、失能險也一起調整，其中，安聯人壽一共下架三張保單，安達人壽下架四張保單，市場上唯二的兩張失能險也包含在內。對此，安達人壽表示，本次為因應法規調整停售，安達人壽向來以保戶為中心，未來將會持續推出符合保戶需求的保險商品。而友邦人壽原先自6月21日起停止受理一張失能扶助險，配合政策實施日期，延後至6月30日下架，預計在修改符合法令規定後再上架。

商品推薦