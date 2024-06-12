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五壽險驚爆保單停售潮 富邦、安聯等月底下架21張產品

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
五家壽險公司6月底停售21張保單，市場擔心與7月新實支險上路有關，金管會認為不會引發停售效應。 （本報系資料庫）
五家壽險公司6月底停售21張保單，市場擔心與7月新實支險上路有關，金管會認為不會引發停售效應。 （本報系資料庫）

據調查，包括富邦、安聯、安達、台新和友邦人壽共五家壽險公司，將在6月底停售21張包括住院醫療、意外傷害、失能險等三大險種保單，市場擔心是否與7月新實支險上路有關，金管會昨（11）日澄清，停售是各公司經營策略考量，與實支險新制無關，尊重各公司商品策略也認為不會引發停售效應。

這五家壽險公司中，又以富邦人壽停售12張保單最多，並非全數都是實支實付，其中包括9張住院醫療與2張意外傷害險。

醫療、意外、失能等保單6月底前停售概況
醫療、意外、失能等保單6月底前停售概況

對國內這波保單停售潮，金管會副局長蔡火炎昨提三點說明，一、商品停售是公司經營策略考量，保險局尊重，二、各公司停售商品並非是因新實支實付險新制，例如這波也停售了失能險，與新實支險無關。

三、富邦人壽一次下架12張，是因應未來要接軌IFRS和ICS新制影響，有些則是風險控管或是銷售情況不佳等商品策略考量所致，因此做一些調整。

據金管會初步評估，過去副本理賠的實支險，業者幾乎都停賣了，預計就算這波6月底保單停售潮，應不會有停售效應；至於為何是6月底，認為業者應是考慮通路約定，一般商品要下架，需有一定期間通知通路（如保經代）並給作業時間。

為讓實支實付醫療險回歸「損害填補」，有實際支出才理賠，金管會修改「人身保險商品審查應注意事項」，要求實支住院醫療險、及實支意外醫療險，這兩大實支險，未來僅限民眾醫療收據的「正本」理賠。

也因未來實支險將回歸「損害填補」原則，各家實支險的理賠額，將以保戶醫療險實際支出為限。例如保戶新投保A和B兩家公司的實支險，理賠時，保戶若先選了向A公司申請理賠，A就需出具「正本給付差額證明」給B。

業者坦言，過去沒有「副本理賠」時，均採正本的「差額」理賠，因此實務操作上應不會有太大問題，且誰要當「第一家」被申請理賠，也是由保戶決定。

市場也擔心，是否有保險公司不想當「第一家」而提供業務員「不理賠獎金」？蔡火炎說，保戶想選擇跟哪一家申請，是保戶的選擇，每家保險公司都有機會當第一家，「沒有甚麼好閃躲，有理賠才有服務」。

他也強調，不能有「不理賠獎金」或是鼓勵業務員拒絕客戶申請理賠的狀況，若查獲屬實，金管會一定會處理。

富邦人壽 理賠 金管會

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