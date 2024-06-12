聽新聞
test
0:00 / 0:00
癌團：盼加強門診治療理賠
實支實付醫療險新制上路時程將延後，癌症團體指出，新制對已經購買保險的癌友影響不大，希望未來上市的保單可以符合「住院比率低、門診治療比率高」的醫療趨勢，減少病友負擔。
衛福部健保署統計，癌友住院治療比率逐年下降，目前已降至二成五，而去年爆發眾多癌友因住院受阻，無法請領保險理賠的爭議。癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，可在門診執行的癌症治療、手術愈來愈多，期待實支實付險變革後，壽險公司推出符合醫療現況的險種。
嚴必文表示，基金會倡議設立類似學生保險、汽機車強制險的「政策型醫療險」，擬定保險公司理賠的明確依據，降低紛爭，並可減輕病友經濟負擔，且讓罹癌患者有機會可以購買保險。再者，多家保險公司共同合作的政策醫療險，也能透過保單外溢，例如日行萬步可減免保費等，鼓勵民眾投資健康。
部分癌友認為，副本理賠取消後，實際領取的保險金額度只能支付醫療費用，無法支應生活、暫停工作所產生的經濟負擔。對此，一名不具名專家建議，可在健保、政策型商保外，由壽險公司設計另一種保單，保障癌友經濟、生活損失，成為健全的醫療保險體系。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言