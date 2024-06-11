遠東銀前五月獲利靚 年增三成續創歷年同期新高
遠東銀行（2845）自結2024年5月稅前盈餘5.14億元，稅後純益4.48億元，單月稅後純益比前月成長逾三成，累計前五月稅前盈餘23.34億元，累計稅後純益20.32億元，續創歷來同期新高，比去年同期成長約三成，累計每股稅後純益（EPS）為0.5元。
遠東銀今年來獲利進度超額達成內部預算目標，因呆帳回收、提存減少、資產品質優異以及手收、投資收益高成長等因素，資產品質並創下歷來最佳紀錄，有利獲利充分展現。
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