台中銀前五月獲利年增逾四成 全年獲利挑戰新高80億元

台中銀行（2812）自結2024年5月稅前盈餘8.38億元，稅後純益7.02億元，單月獲利與前月相當，累計前五月稅前盈餘41.7億元，累計稅後純益34.99億元，續創歷來同期新高，累計稅後純益比去年同期大幅成長42.6%，累計每股稅後純益（EPS）為0.63元。

台中銀日前法說會公布今年第1季獲利已是連續八季創新高，而自結獲利至5月止，持續維持成長趨勢與優異戰績。據了解，台中銀內部預期在持續強化投資操作與衝刺企金放款下，可望帶動全年獲利再創新高，挑戰稅後純益達80億元以上的新猷。

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