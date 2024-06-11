政府打炒房再出拳？金管會：不動產授信列金檢

日前傳出政府跨部會研商新一波打炒房措施，金管會11日表示，歷來不動產授信本來就是金檢很大的重點，今年將會續列一般金檢中，看是否各銀行有落實、遵循央行選擇性管制措施。

據了解，目前金管會內部暫時沒有針對國銀不動產放款，有新的管制措施，初步會先看央行週四理監事會，是否有提出新的選擇性信用管制，再來評估是否要進一步研擬相關配套措施。

銀行局副局長林志吉說，2020年政府推出健全房市方案，防止房市資金氾濫，金管會對不動產控管已採取相當措施，包括一、要求各銀行需落實KYC及授信5P原則，確實辦理徵授信和貸後管理。

二、透過金檢對各銀行不動產授信遵法情況及風險控管情形做查核，三、配合央行選擇性信用管制措施，提高風險權數。

他說，檢查局已將金融機構辦理不動產授信風控和法遵情況，列金檢重點，同時檢視金融機構是否落實遵循央行選擇性信用管制措施。

據金管會統計，到4月底國銀房貸和建融逾放各僅0.06%和0.03%，比4月底國銀總放款平均逾放0.17%還低，顯示國銀對不動產貸款風控能力適當，金管會後續將續觀察不動產授信資產品質，也會配合政府研議風控措施。

他說，整體國銀房貸與建融合計共14兆不動產放款，占國銀總放款39.8兆元的35%，占比很大都會持續注意。

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