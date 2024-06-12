聽新聞
test
0:00 / 0:00

實支險新制 3險種可續用副本理賠

聯合報／ 記者廖珮君朱漢崙戴玉翔／台北報導

為因應新版實支實付醫療險，產壽險公會已向金管會提出三大配套措施，一、住院醫療、傷害醫療、團險、旅平險等均分別適用正本限額，也就是跨不同險種都可申請理賠，二、團險、旅平險、海外突發疾病等未要求正本者，仍可用副本理賠，三、續保件也可續用副本理賠。

新法規原訂七月一日上路，但產壽險公會認為商品設計及內部規範調整作業時間不足，爭取延後到九、十月上路，金管會從善如流，要求產壽險公會有共識後再作討論。

因為金管會推動醫療險改革，富邦、安達、安聯、台新、友邦等壽險公司，都將於六月底前下架醫療、意外、失能險等部分保單，截至昨天為止，已有廿一張保單將停止受理。

不過，實支險未來將依「損害填補」原則來理賠，未來保險公司實支醫療險理賠上限不得超過保戶實際醫療費用支出，若保戶投保超過一張實支險，第二張起只會就「差額」理賠，據了解，保險業者認為第一家理賠的最吃虧，因此沒有業者願意當第一家，因而祭出「不理賠獎金」，要業務員盡量遊說保戶先找別家理賠。

保險局副局長蔡火炎昨說，保戶要選擇向哪一家先申請，這是保戶的選擇，金管會絕不允許這種作法。

壽險公司 理賠 金管會

延伸閱讀

幣商小心！金管會「虛擬資產管理專法」今年底草案出爐

5家壽險公司喊停售21張保單 金管會提三點說明

實支險新制上路若出現「不理賠獎金」 金管會要罰

實支實付醫療險新制上路 癌團：難解既有問題

相關新聞

實支險新制 3險種可續用副本理賠

為因應新版實支實付醫療險，產壽險公會已向金管會提出三大配套措施，一、住院醫療、傷害醫療、團險、旅平險等均分別適用正本限額...

癌團：盼加強門診治療理賠

實支實付醫療險新制上路時程將延後，癌症團體指出，新制對已經購買保險的癌友影響不大，希望未來上市的保單可以符合「住院比率低...

金管會：虛擬資產專法草案內容將在今年底之前出爐

金管會主委彭金隆明日將赴立法院財委會進行洗錢防制法修正草案、打詐專法和防制虛擬資產及交易業務事業（VASP）淪為詐騙工具...

跨部會打炒房 金管會不動產金檢鎖定三大重點

央行將在本周四理監事會議提出最新的打炒房措施，外界矚目金管會是否也將採取行動？對此金管會回應，雖然目前尚未要針對國銀不動...

遠東銀前五月獲利靚 年增三成續創歷年同期新高

遠東銀行（2845）自結2024年5月稅前盈餘5.14億元，稅後純益4.48億元，單月稅後純益比前月成長逾三成，累計前五...

台中銀前五月獲利年增逾四成 全年獲利挑戰新高80億元

台中銀行（2812）自結2024年5月稅前盈餘8.38億元，稅後純益7.02億元，單月獲利與前月相當，累計前五月稅前盈餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。