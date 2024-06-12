實支險新制 3險種可續用副本理賠

為因應新版實支實付醫療險，產壽險公會已向金管會提出三大配套措施，一、住院醫療、傷害醫療、團險、旅平險等均分別適用正本限額，也就是跨不同險種都可申請理賠，二、團險、旅平險、海外突發疾病等未要求正本者，仍可用副本理賠，三、續保件也可續用副本理賠。

新法規原訂七月一日上路，但產壽險公會認為商品設計及內部規範調整作業時間不足，爭取延後到九、十月上路，金管會從善如流，要求產壽險公會有共識後再作討論。

因為金管會推動醫療險改革，富邦、安達、安聯、台新、友邦等壽險公司，都將於六月底前下架醫療、意外、失能險等部分保單，截至昨天為止，已有廿一張保單將停止受理。

不過，實支險未來將依「損害填補」原則來理賠，未來保險公司實支醫療險理賠上限不得超過保戶實際醫療費用支出，若保戶投保超過一張實支險，第二張起只會就「差額」理賠，據了解，保險業者認為第一家理賠的最吃虧，因此沒有業者願意當第一家，因而祭出「不理賠獎金」，要業務員盡量遊說保戶先找別家理賠。

保險局副局長蔡火炎昨說，保戶要選擇向哪一家先申請，這是保戶的選擇，金管會絕不允許這種作法。

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