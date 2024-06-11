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前四月國銀中小企業放款僅達28% 金管會：有信心達標

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

中小企業放款需求緩了嗎？據金管會統計，2024年4月底國銀對中小企業放款餘額攀升到9兆8,841億元，4月單月僅增加192億元，增額是今年次低，累計前四月增加1,177億元，目標達成率僅28%，與前四月依增速要達標約33%，似乎動能略顯疲態。

金管會才在5月下旬，拍定2024年全年國銀對中小企業放款增額目標4200億元，改寫史上最高放款目標量，但4月達標率卻略顯疲態。

銀行局副局長林志吉說，4月單月國銀對中小企業放款增額趨緩，有兩大主因，一、泛公股銀行因客戶營運週轉金到期，沒有續借，二、建商購地開發已採審慎態度，使一些土建融完工、還款後，也沒有續借，因為公股行庫放款量大，減少時就會較明顯。

據數據顯示，今年前四月放款衰退前五大者，包括台銀、土銀、台企銀（2834）、合庫和京城銀（2809），幾乎都是公股行庫，光台銀和土銀放款就減少逾百億元。

但他強調，每月資金供需的因素不同，尤其是貸款跟企業周轉金、營運等進出口都有關聯，需看當月的供需狀況。

就今年主計處和國發會預估全年經濟成長率約3.5%來看，雖前四月國銀對中小企業放款目標達成率僅28%，金管會仍有信心全年可達到4200億元的放款增額量。

金管會公布4月底國銀對中小企業放款餘額達9兆8,841億元，較上月底增加192億元或0.2%，年增6.2%，都較3月趨緩，累計前四月增加1,177億元，目標達成率是28%。

林志吉坦言，4200億元放款目標量是史上新高，是依今年經濟成長預期、和各銀行辦理放款預估值，綜合後的結果。

曾一度有拍定4000億元放款目標量，但後來又往上加，主因是觀察台灣經濟總量是成長，自然對增額，尤其是對中小企業，抱持積極性支持態度。

據數據顯示，今年前四月放款量前五大者，是兆豐銀、永豐銀都各增加逾270億元，中信銀、台新銀、玉山銀也都增加約120~184億元之間。

金管會

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