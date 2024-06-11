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首季房貸件數飆破5萬件 20至25歲年輕屋主申貸暴增逾五成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

據聯徵中心第1季房貸資料顯示，今年第1季房貸件數5.48萬件，年增39%。

統計各年齡層的房貸新增樣本數資料，成長最多的是20~25歲，房貸件數年增51%，25~30與30~35歲同樣年增47%。

35~45歲則是申請房貸數量最多，樣本數高達2萬件，且年增幅度約為38%，顯示在新青安的助攻下，首購買氣的確踴躍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安政策給予首購族相當優惠，加上台股資金行情與通膨預期，更讓買盤動能強勁，除了首購受到政策支持外，房價上漲也會激勵換屋族群出爐，因此統計20~50歲的購屋族群房貸新增數量都較去年同期出現三成以上的成長幅度。

聯徵中心資料顯示，今年第1季20~35歲的年齡層房貸族增加最為顯著，且購屋總價比一年前多出110~124萬元，30~35歲新增樣本9550件，年增47%，25~30歲新增樣本6,077件，年增47%，20~25歲則是新增樣本1,741件，年增51%。

不過曾敬德指出，雖然年輕房貸族成長迅速，不過市場上買盤還是以35~45歲購屋族群最多；其中35~40歲新增樣本1萬件、年增38%，40~45歲同樣新增1萬樣本、年增率達37%。

台股 房貸

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