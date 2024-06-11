聽新聞
test
0:00 / 0:00
首季房貸件數飆破5萬件 20至25歲年輕屋主申貸暴增逾五成
據聯徵中心第1季房貸資料顯示，今年第1季房貸件數5.48萬件，年增39%。
統計各年齡層的房貸新增樣本數資料，成長最多的是20~25歲，房貸件數年增51%，25~30與30~35歲同樣年增47%。
35~45歲則是申請房貸數量最多，樣本數高達2萬件，且年增幅度約為38%，顯示在新青安的助攻下，首購買氣的確踴躍。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安政策給予首購族相當優惠，加上台股資金行情與通膨預期，更讓買盤動能強勁，除了首購受到政策支持外，房價上漲也會激勵換屋族群出爐，因此統計20~50歲的購屋族群房貸新增數量都較去年同期出現三成以上的成長幅度。
聯徵中心資料顯示，今年第1季20~35歲的年齡層房貸族增加最為顯著，且購屋總價比一年前多出110~124萬元，30~35歲新增樣本9550件，年增47%，25~30歲新增樣本6,077件，年增47%，20~25歲則是新增樣本1,741件，年增51%。
不過曾敬德指出，雖然年輕房貸族成長迅速，不過市場上買盤還是以35~45歲購屋族群最多；其中35~40歲新增樣本1萬件、年增38%，40~45歲同樣新增1萬樣本、年增率達37%。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 新青安推升房市買氣 內政部：建議不宜再加碼補貼利息
▪ 父母買2間房後退休甩鍋800萬房貸 台積電男哀號「虧爆」：不如丟0050
▪ 手腳慢搶不到！她好奇45K以上房子都誰在租 眾人曝1族群最愛：爽翻
▪ 千萬內預售屋哪找？ 這裡一季狂銷256間
▪ 玩車子弟曾彥豪 靠買房從月光族滾出一桶金
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言