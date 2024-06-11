實支險新制上路若出現「不理賠獎金」 金管會要罰

保險局昨日指出，倘若實支實付險新制上路之後，有保險公司為了「不當第一家理賠」，而祭出「不理賠獎金」要業務員遊說保戶找別家理賠，金管會將會開罰。

實支險新制上路，未來基於「損害填補」原則來理賠，且第二家保險公司只可賠第一家保險公司理賠金額之外，和醫療費支出之間的差額，據了解，保險業者認為第一家理賠的最吃虧，因此「沒有業者願意當第一家」。

對此保險局副局長蔡火炎表示，保戶要選擇向哪一家先申請，這是保戶的選擇，每一家公司都有機會當第一家，他也強調：「有理賠才有服務！」認為為保戶理賠，是保險公司能展現服務最好的機會。但現在甚至有外傳透過「不理賠獎金」的方式，鼓吹業務員要客戶去向別家申請理賠，甚至公司自己拒絕客戶的理賠，蔡火炎對此表示，金管會絕不允許這種作法。

至於近來多家壽險公司有多張保單停售，蔡火炎表示，這是公司的經營策略的考量，保險局予以尊重，他也特別指出，這次各公司停售的商品，其中很多保單的原因和實支實付新制無關，例如，失能險和實支實付新制無關。至於富壽有12張保單下架，蔡火炎指出，富壽已向保局說明，是因應接軌IFRS 17、風控考量、銷售情況不佳等因素而作調整。

他也表示，副本理賠的實支實付險，年初業界已停賣，因此，目前應不會有停售效應，據他了解一些保險公司之所有將保單在6月底停售，也有通路合約的約定考量。

目前外傳實支險新制，最晚10月底前一定會上路，但未經保險局證實；對新制上路時程，蔡火炎表示，6月6日開會時，已請產壽險公會召業者討論，再把共識提出。

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