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國泰世華 CUBE 卡第3季權益出爐 加碼最高3.3%回饋無上限

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
國泰世華銀行CUBE卡以高動態性的權益變化，不定期創造新主題、新權益方案，打破信用卡權益固定型態，累積流通卡量已逾600萬卡 。圖/國泰世華銀行提供
國泰世華銀行CUBE卡以高動態性的權益變化，不定期創造新主題、新權益方案，打破信用卡權益固定型態，累積流通卡量已逾600萬卡 。圖/國泰世華銀行提供

國泰世華銀行（2882）旗下CUBE卡以高動態性的權益變化，不定期創造新主題、新權益方案，打破信用卡權益固定型態，累積流通卡量已逾600萬卡。

國泰世華為持續以「一卡、一帳、一App」策略深化經營客戶關係，將於2024年7月1日起推出CUBE卡權益分級加碼。

同時持有CUBE卡、國泰世華台幣存款帳戶以及CUBE App之客戶，玩數位、樂饗購、趣旅行三大權益指定消費加碼可享3%小樹點（信用卡）回饋無上限；若又是國泰世華財富管理貴賓，更享指定消費加碼最優3.3%小樹點（信用卡）回饋無上限 。

此外，國泰世華也首次推出CUBE卡綁定LINE Pay消費最高5%回饋活動。卡友於7月1日至9月30日期間，持CUBE卡雙重綁定三大國際支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）及LINE Pay ，並至CUBE App領取優惠券，即可享LINE Pay消費2%小樹點（信用卡）回饋。

新戶只要持CUBE卡同時綁定三大國際支付（ Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）及LINE Pay，無需領取優惠券即享最高享5%回饋（ 每卡每月回饋上限500點）。

國泰世華指出，CUBE卡友只要6月底前開立台幣帳戶並登入CUBE App，就可於7月起續享指定消費3%小樹點（信用卡）回饋無上限，若以帳戶完成繳卡費任務則可再享集精選/玩數位/樂饗購加碼回饋最高10%，活動期間每人上限400點小樹點（ 信用卡）回饋。

若是新戶申辦CUBE卡，只要完成三項任務，即可獲得500點小樹點（信用卡）回饋。任務一：核卡30日內完成任刷一筆888元以上且成功申辦電子帳單；任務二：綁定指定行動支付Apple Pay/ Google Pay/Samsung Pay/LINE Pay且任刷一筆888元以上；任務三：首次申辦台幣帳戶（含數位帳戶）且以CUBE App繳卡費（含自動扣繳） 。

國泰世華統計，透過「一卡、一帳、一App」經營策略，已有八成國泰世華卡友持有CUBE App，七成卡友持有國泰世華存款帳戶。

CUBE卡透過科技賦能打破傳統權益回饋模式，並結合CUBE App互動平台，不僅可隨市場需求做即時擴充，同時提升客戶忠誠度，未來目標是國泰世華1,200萬名客戶都擁有「一卡、一帳、一App」 ，並給予忠誠客戶更多個人化權益。

LINE Pay 信用卡 國泰世華

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