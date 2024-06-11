新光遭檢調蒐索案 市場關注現增是否受衝擊
新光金控（2888）旗下新光人壽投資的新光新板傑仕堡疑涉及不法，新北地檢署11日指揮調查局兵分18路發動搜索，並約談新光金前董事長到案說明，由於此時正值新光金控125億元現金增資執行期，55億元公司債也在進行中，市場高度關注增資進度是否受影響。
據了解，這次檢調蒐索的主要原因，是新光新板傑仕堡被檢舉疑出租給「自己人」，但租金卻沒有進入新光人壽等情形，而大動作約談相關人士。
新光金在去年由新經營團隊主導後，即成立不動產管理委員會，據了解，內部對於新壽旗下的龐大不動產投資正一一審視，希望發揮更佳效益，此時突然傳出負面訊息，市場擔心對正在進行的各項增資案，會受到衝擊。
目前新光金已代新壽發布重訊，強調會配合調查，並對外表示不會影響公司營運，不過正值增資時刻，風吹草動恐怕都會影響投資人及股東信心，市場格外關注。
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