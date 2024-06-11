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美元強勢熱錢出走 新台幣重貶1.45角收32.395元

中央社／ 台北11日電

美元強勢表態，加上台股下挫、熱錢出走，新台幣匯率今天在端午連假後的第一個工作天展開補貶，重摔1.45角，收盤收在32.395元，過去一週的升幅幾乎吐光，匯價終止連6升，台北及元太外匯市場總成交金額則放大至18.495億美元。

美國5月就業數據給出多空交雜訊號，全美5月非農就業人數遠高於市場預期，但失業率也較上月升高，分歧的經濟數據讓聯準會貨幣決策添加難度。

不過外匯交易員指出，5月非農數據火熱，澆熄投資人對聯準會9月降息的期待，同時為美元帶來強力支撐，美元指數直線竄高，站回105之上，亞幣壓力倍增。

根據央行統計6月7日至6月11日主要貨幣對美元升貶幅，由於就業數據打擊降息預期，美元指數跳升1.04%，非美貨幣全數走弱，歐元下跌1.18%。亞幣方面，人民幣下跌0.16%，新台幣貶0.45%、貶幅居中，韓元下跌0.95%，日圓貶勢再起，貶破157價位，重摔1.22%。

外匯交易員說明，新台幣今天受到利空籠罩，除了美元強勢，台股創高後賣壓出籠，外資狂砍台股並匯出，都讓新台幣貶勢洶洶，今天以32.30元開出後，匯價迅速走弱，最低觸及32.425元，重貶1.75角。

外匯交易員補充，聯準會本週將舉行重磅利率決策會議，在這之前，會先公布5月消費者物價指數（CPI），由於近期的經濟數據出現雜訊，市場緊盯聯準會將放出何種風向，離降息之路到底有多遠，結果揭曉之前，投資人保守操作，今天也看到外資大舉撤出現象，本週先等待聯準會「開獎」決定基調，並關注美元走勢、外資動向。

新台幣 聯準會

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