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新壽疑涉弊案！前董座吳東進遭約談 新光金重訊回應了

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光金控。圖／聯合報系資料照片
新光金控。圖／聯合報系資料照片

新光金控（2888）旗下新光人壽11日傳出被檢調搜索，據了解新光人壽2022年在投資「新板傑仕堡」及興建過程中疑有弊端，新北地檢署今指揮調查局約談前董事長、同時也是新光金控前董事長吳東進，以及經手該投資案的相關人等，全案依涉犯保險法等偵辦中。對此，新光人壽發布重訊表示，依法配合搜索調查程序，本次搜索與公司營運無關。

新光新板傑仕堡以「全齡共享」為目標，結合醫療、保全及酒店式管理服務，內設健身俱樂部、餐廳、美容會館、健檢中心和音樂廳等多元高級設施，但疑似在2年前的投資、興建過程中，出現弊端而遭人檢舉，檢調今依涉犯保險法等罪嫌約談吳東進等人，新北檢表示目前仍不便說明。

對此，新光金代子公司新光人壽發布重訊表示，針對法務部調查局至人壽進行特定建物標的相關資料搜索調查，依法配合搜索調查程序。

新光人壽強調，本次搜索與公司營運無關。

新光人壽 新光金控

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