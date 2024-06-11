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協助年輕人認識產業 永豐金證券舉辦大專生企業參訪

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
協助年輕人認識產業，永豐金證券舉辦大專生企業參訪。永豐金證券提供
協助年輕人認識產業，永豐金證券舉辦大專生企業參訪。永豐金證券提供

協助年輕世代認識證券業、為踏入職場做好準備，永豐金證券參與勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署主辦大專校院職場參訪計畫，5月迎來東華大學應用數學系同學，針對證券業轉型財富管理、理財觀念、量化交易、數位金融服務等熱門題材，進行了解與探索。

同時，宣導防金融詐騙知識，現場互動踴躍，讓同學們更有感地認識證券產業進行職涯規劃，儲備職場核心能力提升競爭力。

永豐金證券經由參訪活動讓年輕世代認識轉型的證券業，結合影片、講演、實境場域體驗多面向進行，由公司專業講師分析金融證券產業概況及所需專長技能，說明職缺與面試及工作經驗傳遞，同學們也預先準備履歷表，講師們針對內容提供客觀且中肯的建議，讓大家未來撰寫履歷能夠更明確精準，提升自身競爭力，為就業發展打好基準。

活動安排參觀最夯的直播室攝影棚，了解線上直播互動正成為永豐金證券數位服務的新模式、了解營運作業流程數位優化、及多元理財商品介紹，讓同學們了解，證券業已從傳統的股票交易發展為財富管理，傳遞良好的價值觀、正確的理財觀及反金融詐騙的重要。

在活動講師的帶領下，同學們認識證券業內不同領域的工作內容，並由講師分享工作成長的心路歷程，探討盤點自己的人格特質、能力經歷、討論取得專業證照、思考是否繼續升學攻讀碩士、並試想就業時須具備哪些能力以符合企業招聘人才的需求，也傳授履歷表如何填寫才能提高面試機會。

活動中同學們提問熱烈，針對職涯規劃和證券業職缺展現高度的興趣與好奇。永豐金證券表示，對畢業後規劃的摸索、期待、甚至方向不明，都可以透過企業參訪的互動溝通，認識不同的工作內容，讓同學們認識證券業多元豐富的成長機會，啟發職涯發展的想法。

永豐金證券表示，秉持落實企業社會責任的核心價值，經由企業參訪強化與年輕學生互動溝通，鼓勵學生培養財務金融興趣，拓展視野和國際觀，不只幫助同學們提早規劃職涯，畢業後踏入職場不徬徨，也傳遞正確的金融觀念，為防金融詐騙建立警覺認知。

履歷表 永豐金 職涯

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