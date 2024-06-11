是房價高還是超敢貸？ 青年首季購屋總價比去年多110萬

據聯徵中心第一季房貸資料顯示，今年第一季房貸件數5.48萬件，年增39%，統計各年齡層的房貸新增樣本數資料，成長最多的是20至25歲，房貸件數年增51%，25至30與30至35歲同樣年增47%，其中35至45歲則是申請房貸數量最多，樣本數高達2萬件，且年增幅度約為38%，顯示在新青安的助攻下，首購買氣的確踴躍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安政策給予首購族相當優惠，加上台股資金行情與通膨預期，更讓買盤動能強勁，除了首購受到政策支持外，房價上漲也會激勵換屋族群出爐，因此統計20至50歲的購屋族群房貸新增數量，都較去年同期出現3成以上的成長幅度。

聯徵中心資料顯示，今年第一季20至35歲的年齡層房貸族增加最為顯著，且購屋總價比一年前多出110至124萬元。30至35歲新增樣本9550件，年增47%。25至30歲新增樣本6077件，年增47%。20至25歲則是新增樣本1741件，年增51%。不過市場上還是以35至45歲購屋族群最多，35至40歲新增樣本1萬件，年增38%，40至45歲同樣新增1萬樣本，年增率達37%。

曾敬德指出，從統計資料可以發現，現在購屋最多的年紀是30至45歲，受到晚婚高房價等影響，民眾購屋年齡層一直向後推遲，不過新青安可以最多貸款40年期與5年寬限期，從去年下半年以來，的確協不少首購族購屋。

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