出國投保旅平險 富邦產險：須留意海外緊急救援服務保障
暑假是國人最熱門的旅遊旺季，出國前除了做好行程規劃、旅平險投保之外，富邦產險建議，由於美加及歐洲申根地區通常醫療及救援費用都相當高昂，動輒數十萬甚至上百萬元，民眾可購買較高額度的緊急救援費用保險，以備不時之需。
以富邦產險提供的新快樂旅綜+海外逍遙版「國外旅遊醫療加值型(申根國適用)計畫」為例，若保戶因遭受意外事故或突發疾病，所衍生的相關搜救、移送或需透過空中/地面運輸等緊急轉送費用，保期內最高可給付150萬元。
富邦產險表示，民眾出國投保時，除了檢視保單是否涵蓋旅行平安險、海外旅行不便險及旅行綜合險等保障外，同時也須確認是否包含緊急救援服務的保障，以轉嫁旅程中的相關風險。投保旅行綜合保險時，須留意是否會有贈送海外緊急救援服務，由保險公司所配合的緊急救援公司協助處理，內容包含醫療、旅遊等協助，萬一不幸遇到意外，如需要緊急醫療轉送時，發生當下可撥打緊急救援服務專線，緊急救援公司會進行服務資格確認，並說明可提供之贈送或額外付費的救援服務，保戶同意後即由緊急救援公司安排空中或地面運輸協助，送往提供適當醫療的最近醫院。
富邦產險也提醒民眾，因各家服務額度不同，建議民眾可再另外加保「緊急救援費用保險」，以減少事故發生時所衍生的財務負擔。除了緊急救援服務外，富邦產險亦建議民眾在規劃旅遊保險時，也應注意承保範圍是否包含高額醫療保障、航班或行李延誤、行李或交通票證的損壞等項目，為行程中多添一份保障。
▪ 千萬內預售屋哪找？ 這裡一季狂銷256間
▪ 13日理監事會 央行房市管制…四套劇本
▪ 三明治租屋關係 專家提醒如何保障權益
▪ 玩車子弟曾彥豪 靠買房從月光族滾出一桶金
▪ 第一槍！國揚建設：房市多頭走勢即將結束
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言