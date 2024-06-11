快訊

最強畢業生致詞！高三生演講談失敗獲滿堂彩 近5分鐘無冷場破百萬點閱

馬拉威副總統墜機身亡！機上10人不幸喪生 總統宣布全國降半旗

雨下對地方！南化水庫蓄水率近8成 南市三大水庫總蓄水率逾53%

出國投保旅平險 富邦產險：須留意海外緊急救援服務保障

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

暑假是國人最熱門的旅遊旺季，出國前除了做好行程規劃、旅平險投保之外，富邦產險建議，由於美加及歐洲申根地區通常醫療及救援費用都相當高昂，動輒數十萬甚至上百萬元，民眾可購買較高額度的緊急救援費用保險，以備不時之需。

以富邦產險提供的新快樂旅綜+海外逍遙版「國外旅遊醫療加值型(申根國適用)計畫」為例，若保戶因遭受意外事故或突發疾病，所衍生的相關搜救、移送或需透過空中/地面運輸等緊急轉送費用，保期內最高可給付150萬元。

富邦產險表示，民眾出國投保時，除了檢視保單是否涵蓋旅行平安險、海外旅行不便險及旅行綜合險等保障外，同時也須確認是否包含緊急救援服務的保障，以轉嫁旅程中的相關風險。投保旅行綜合保險時，須留意是否會有贈送海外緊急救援服務，由保險公司所配合的緊急救援公司協助處理，內容包含醫療、旅遊等協助，萬一不幸遇到意外，如需要緊急醫療轉送時，發生當下可撥打緊急救援服務專線，緊急救援公司會進行服務資格確認，並說明可提供之贈送或額外付費的救援服務，保戶同意後即由緊急救援公司安排空中或地面運輸協助，送往提供適當醫療的最近醫院。

富邦產險也提醒民眾，因各家服務額度不同，建議民眾可再另外加保「緊急救援費用保險」，以減少事故發生時所衍生的財務負擔。除了緊急救援服務外，富邦產險亦建議民眾在規劃旅遊保險時，也應注意承保範圍是否包含高額醫療保障、航班或行李延誤、行李或交通票證的損壞等項目，為行程中多添一份保障。

保險 產險

延伸閱讀

馬拉威副總統搭乘軍方飛機失聯 當局展開搜救

四產險推公版寵物保單 不再穩賠不賺

富邦金綠電布局 跨足外島

空軍士兵泳渡基隆河失蹤！搜救近60小時發現浮屍

相關新聞

投資興建「新板傑仕堡」涉弊 新光人壽前董座吳東進遭約談

位於新北市首善之區板橋、採知名酒店式管理的新光人壽「新板傑仕堡」，傳出新光人壽2022年在投資該處不動產及興建過程中疑有...

獨／新光人壽傳出今日遭檢調搜索 新壽：會發重訊說明

據知情人士透露，新光金控旗下新光人壽今日傳出遭檢調搜索。據了解，主要是為了兩年前的一宗不動產投資案，與...

獨家／再一家下架！友邦人壽失能扶助險6月21日起停售

金管會近期將改革醫療險，讓保險回歸「損害填補」原則，而為了配合新政策，包含富邦人壽、安達人壽、安聯人壽、台新人壽都將於6...

LINE Bank與安聯投信 兩強搶攻理財新藍海

純網銀龍頭LINE Bank，與境內外基金管理規模逾兆的主動基金專家安聯投信攜手合作，兩強搶攻數位理財新藍海。安聯投信1...

買債甜蜜價出現 銀行、壽險業回頭補債逾2000億元

4月政經情勢詭譎，美債、海外債殖利率大彈，價格反向大跌，買債「甜蜜價」出現，讓銀行、壽險回頭搶。據金管會統計，2024年...

缺工嚴重釀地雷 觀光飯店業掀銀行紓困潮

國外的商辦不動產大樓變成銀行海外授信的「地雷」來緣，但國內同樣也有新的「地雷源」，就是觀光飯店產業。據多家銀行授信主管私...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。