出國投保旅平險 富邦產險：須留意海外緊急救援服務保障

暑假是國人最熱門的旅遊旺季，出國前除了做好行程規劃、旅平險投保之外，富邦產險建議，由於美加及歐洲申根地區通常醫療及救援費用都相當高昂，動輒數十萬甚至上百萬元，民眾可購買較高額度的緊急救援費用保險，以備不時之需。

以富邦產險提供的新快樂旅綜+海外逍遙版「國外旅遊醫療加值型(申根國適用)計畫」為例，若保戶因遭受意外事故或突發疾病，所衍生的相關搜救、移送或需透過空中/地面運輸等緊急轉送費用，保期內最高可給付150萬元。

富邦產險表示，民眾出國投保時，除了檢視保單是否涵蓋旅行平安險、海外旅行不便險及旅行綜合險等保障外，同時也須確認是否包含緊急救援服務的保障，以轉嫁旅程中的相關風險。投保旅行綜合保險時，須留意是否會有贈送海外緊急救援服務，由保險公司所配合的緊急救援公司協助處理，內容包含醫療、旅遊等協助，萬一不幸遇到意外，如需要緊急醫療轉送時，發生當下可撥打緊急救援服務專線，緊急救援公司會進行服務資格確認，並說明可提供之贈送或額外付費的救援服務，保戶同意後即由緊急救援公司安排空中或地面運輸協助，送往提供適當醫療的最近醫院。

富邦產險也提醒民眾，因各家服務額度不同，建議民眾可再另外加保「緊急救援費用保險」，以減少事故發生時所衍生的財務負擔。除了緊急救援服務外，富邦產險亦建議民眾在規劃旅遊保險時，也應注意承保範圍是否包含高額醫療保障、航班或行李延誤、行李或交通票證的損壞等項目，為行程中多添一份保障。

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