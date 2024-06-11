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新台幣重貶1.45角 收32.395元

中央社／ 台北11日電
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.395元，重貶1.45角，成交金額13.34億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.30元，最高32.30元、最低32.425元。

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