LINE Bank與安聯投信 兩強搶攻理財新藍海

純網銀龍頭LINE Bank，與境內外基金管理規模逾兆的主動基金專家安聯投信攜手合作，兩強搶攻數位理財新藍海。安聯投信11日宣布，投資人即將在LINE Bank輕鬆買到安聯投信旗下享市占率、又相對受市場青睞的三檔旗艦台股基金與收益成長等系列基金。

安聯投信表示，LINE是國人最熟悉的通訊軟體，令人期待的是，如今就連買基金等攸關人生圓夢大事的投資理財，也將透過LINE Bank滿足，基金不再難以上手。

今年4月底，據投信投顧公會公布境內外基金管理規模突破兆元的安聯投信，長年來持續針對不同客群的客戶，提供所需要的服務，這次與純網銀客戶數全台第一的LINE Bank合作，目標是瞄準數位理財新藍海，藉由提供便利數位理財入口，拓展多元化投資服務，不但更能貼近民眾生活習慣，擁抱更多年輕世代，讓買基金變得更容易實踐，落實普惠金融。

近年來，民眾透過共同基金來理財，儼然已逐漸成為市場主流之一。根據投信投顧公會統計，今年來境內外基金規模紛創新高。

安聯投信表示，共同基金之所以愈來愈受到市場的青睞，一是經濟情勢與金融市場變化加劇，增加部分民眾習慣直接投資股市操作、或是做好資產配置的難度；一是共同基金背後有專業投資團隊負責管理資產，不但可幫助民眾做好研究、挑好標的、配置資產與管理風險，亦能讓理財大事變得更簡單、更易落實、更紀律。

安聯投信表示，隨著網路銀行的興起，民眾日常生活愈來愈脫離不了各類數位金融服務，未來與LINE Bank合作確實提供更多便利性、優惠，也更能進一步擁抱年輕世代，進而幫助落實普惠金融，讓基金投資理財變成全民運動。

商品推薦