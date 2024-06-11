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獨／為2年前不動產投資案？新光人壽傳遭檢調搜索 新壽：會發重訊說明

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獨／新光人壽傳出今日遭檢調搜索 新壽：會發重訊說明

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新光金控旗下新光人壽今日傳出遭檢調搜索。據了解，主要是為了兩年前的一宗不動產投資案。圖/本報系資料照片
新光金控旗下新光人壽今日傳出遭檢調搜索。據了解，主要是為了兩年前的一宗不動產投資案。圖/本報系資料照片

據知情人士透露，新光金控旗下新光人壽今日傳出遭檢調搜索。據了解，主要是為了兩年前的一宗不動產投資案，與新光新板傑仕堡有關。

據指出，新光人壽已經向金管會通報重大偶發事件。新光人壽接獲本報查證電話時，並未具體說明情況，僅表示之後會發重訊說明。

新光人壽 新光金控

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