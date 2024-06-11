獨／新光人壽傳出今日遭檢調搜索 新壽：會發重訊說明
據知情人士透露，新光金控旗下新光人壽今日傳出遭檢調搜索。據了解，主要是為了兩年前的一宗不動產投資案，與新光新板傑仕堡有關。
據指出，新光人壽已經向金管會通報重大偶發事件。新光人壽接獲本報查證電話時，並未具體說明情況，僅表示之後會發重訊說明。
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