獨家／再一家下架！友邦人壽失能扶助險6月21日起停售

金管會近期將改革醫療險，讓保險回歸「損害填補」原則，而為了配合新政策，包含富邦人壽、安達人壽、安聯人壽、台新人壽都將於6月底前下架醫療、意外、失能險等部分保單。目前最新了解，友邦人壽也宣布自6月21日起停止受理「失能扶助險」，預計在修改符合法令規定後再上架。

金管會將推動醫療險改革，原本預計7月1日上路，但因應商品調整等，業者與保險局開會時提出的建議，至少會延後至9月1日，最遲10月1日才會上路。不過，多家保險公司從上半年就開始陸續改版，不只住院醫療，連意外、失能也一併調整。

而在安聯人壽、安達人壽即將於6月底下架失能險之後，目前最新了解，友邦人壽也宣布自6月21日起停止受理失能扶助險「友邦人壽滿扶保利率變動型終身保險」，預計在修改符合法令規定後再上架。

對此，保險業者指出，這主要是因應金管會對「人身保險商品審查應注意事項」第87-2條新規定，7月1日起，保險公司設計失能扶助保險商品，不得引用傷害保險單示範條款之失能程度與保險金給付表，或是保險商品可能改成，只理賠意外失能，疾病失能不理賠。

保險業者表示，之後在失能的定義上應會有新的解釋，或是另外的資格認定，而在新保單未上架之前，民眾若想轉嫁失能風險，只剩下長照險。

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