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股東會旺季 集保籲檢舉違規收取委託書

中央社／ 台北11日電

股東會旺季，集保結算所提醒，如遇業者或非徵求人違規收取股東會委託書、給付金錢價購委託書等，民眾可檢附具體事證向集保結算檢舉。

集保結算所透過新聞稿說明，違規收取股東會委託書，或給付金錢價購委託書，查證屬實且經金管會依證券交易法規定處以罰鍰確定後，最高頒予檢舉人獎金新台幣20萬元。

集保指出，為保障股東權益並防範股東會爭議，委託書徵求業者及徵求人應遵守相關規定，金管會業責成集保結算所針對委託書徵求事務進行查核。

集保結算所稽核室經理陳子碇表示，近年來集保結算所在強化徵求事務從業人員教育訓練，以及加強法規宣導等面向多管齊下，市場上委託書徵求業務已顯著改善，違規情況逐年減少。如有媒體關注的經營權爭議案件，或疑涉違法徵求情事等檢舉案件，集保結算所將依據檢舉的具體事證，秉持中立客觀態度積極查證。

陳子碇強調，集保結算所過去接獲部分檢舉案例，因檢舉人未能提供交付金錢或委託書過程的具體事證，經常欠缺有力證據，集保結算所無法有效查證是否違規。

陳子碇建議，如有發現違法價購委託書案件，可一併提出可證明交付金錢或委託書過程的人、事、時、地、物的錄音、錄影或其他具體事證，向集保結算所檢舉，保障股東權益，並導正市場秩序。

股東會 金管會 集保結算所

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