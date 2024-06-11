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新台幣午盤重貶1.43角 暫收32.393元

中央社／ 台北11日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.393元，重貶1.43角，成交金額5.29億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.30元，早盤最高32.30元、最低32.411元。

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