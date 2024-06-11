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前5月國泰金賺588億 贏去年全年

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
國泰金前五月稅後淨利五八八．一億元，已賺贏去年全年。圖／國泰金控提供
國泰金前五月稅後淨利五八八．一億元，已賺贏去年全年。圖／國泰金控提供

國泰金控昨天公告五月稅後淨利七十八點八億元，累計今年前五月稅後淨利五八八點一億元、ＥＰＳ（每股盈餘）四點○七元，皆超越去年全年水準，金控及人壽子公司累計稅後淨利創歷史次高，且銀行、證券、產險、投信等子公司累計稅後淨利皆創新高。

國泰人壽五月稅後淨利四十一點八億元，累計稅後淨利三九三點二億元，五月初年度保費及初年度等價保費分別為七十七億及卅九億元。

國泰世華銀行五月稅後淨利卅三億元，累計稅後淨利一六七點七億元，年成長百分之十三。其中由於放款動能及持續布建外幣有價證券，累計淨利息收入呈雙位數成長；受惠財管及信用卡海外簽帳金額增加，淨手續費收入也顯著成長。主力信用卡產品ＣＵＢＥ卡新戶增加，累計流通卡數約逾六百萬張，動卡率亦表現良好。截至五月底逾放比率為百分之○點一二，備抵呆帳覆蓋率百分之一四○三。

國泰證券五月稅後淨利五點八億元，累計稅後淨利十七點五億元，創下同期獲利新高，截至五月底國泰證券經紀市占率百分之四點○三、台股定期定額累計投資金額突破二三○億元，雙創同期新高；國泰產險五月稅後淨利○點三億元，累計稅後淨利十億元。國泰投信五月稅後淨利一點九億元，累計稅後淨利九點六億元，年成長百分之四十三，總管理資產規模達一點八五兆元。

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