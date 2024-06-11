缺工+少客…飯店業賺嘸錢 貸款頻展延
國銀對國外的商辦不動產大樓的授信案頻傳「踩雷」，國內也有新的「地雷」，就是觀光飯店業。多家銀行授信主管私下透露，許多觀光飯店，甚至包括知名的星級酒店在內，由於缺工問題嚴重妨礙正常營運，向銀行表示還本困難，銀行只能一再對業者展延其到期貸款，已形同持續「紓困」。
除了飯店業之外，據了解，國內部分大型遊樂園也面臨同樣困境，已有知名遊樂園因還款困難向銀行申請還款展延。
多家銀行對此已採取三大措施作風控把關，針對增貸部分，首先，若業主還想增貸，必須補提新的擔保品；其次，若要增貸或原貸款展期，利率將拉高，利率水準普遍在百分之二點五以上；最後，若要增貸，會更詳細了解其資金用途。
飯店業者表示，缺工是國內飯店業者最大壓力來源，也是所有同業都解決不了的問題，房務人員的缺乏，飯店只能延後入住、提早退房因應，即便如此，仍有多個業者房間無法全開放，遇旺季還落入有客卻無法承接窘境。
此外，飯店內的餐飲也受到很大影響。晶華董事長潘思亮曾說，因人力不足就只能推掉了上千桌的尾牙訂單，也要放掉大部分外燴生意；而去年北上插旗台北市南港的漢來大飯店，原在館內還規畫牛排館與火鍋，連餐廳名稱都取好，但也因缺工，開幕時間一再展延，最後不得不委外經營。
而疫情後出國旅遊潮爆發，國內住房率僅靠商務客與國際觀光客支撐，但期盼已久的陸客，受限於種種因素還是遲遲未見蹤影。有業者直言，住房率回不到疫情前，休閒旅館的衝擊特別大，扣除假日，幾乎都是一片慘澹，觀光客人數雖有恢復，但顯然還是不夠，因此希望政府盡快開放移工解決核心問題，也希望政府給予更多補助或政策支持。
據了解，目前的觀光飯店業的紓困案例，金額從數億元到幾十億元都有，且不僅限於雙北市的飯店，台中、嘉義、台南、高雄、屏東都有，宜蘭也是重災區，這些業者的自貸案或聯貸案通常借款期限是三到五年，不少案例是在疫情前開業，即使疫情已結束，但缺工導致營運量上不來，無力償還借款，當借款到期，只能向銀行申請展延，這類展延通常申請一次為期一年，已有好幾家飯店申請展延後，期滿又再度申請展延。
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